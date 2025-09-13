Kullanım ömrü dolan uçak koltuğu kumaşlarından çanta ve kırtasiye malzemesi üretildi

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi.

Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, Kilis’te 2023 yılındaki depremden etkilenen iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.

Projenin hayata geçirilmesi hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şunları söyledi:

- Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız büyük depremler hepimizin hayatını derinden etkiledi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz.

- Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu olan çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.