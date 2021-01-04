Kümaş, 340 milyon dolara Erdemir'in oldu

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz hafta DÜNYA olarak sizlere Türkiye'nin önemli madencilik şirketlerinden Kümaş'ın satışında sona gelindiğini duyurmuştuk. Kümaş'ta anlaşma sağlandı ve satış gerçekleşti. Yıldız Holding ve iştiraki Gözde Girişim, hisseleri Oyak Grubu'na devretti. Satış fiyatı ise 340 milyon dolar olarak açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. sermayesini temsil eden payların satışına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının, 340 milyon Amerikan doları işletme değeri üzerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket hisselerinin devri, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir" denildi.