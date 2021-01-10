Kümaş’ın satışı Türk sanayisi için ne ifade ediyor?

Kerim ÜLKER

2020 yılında Türk ekonomisinde önemli gelişmeleri ardımızda bıraktık. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, yükselen döviz kuru, birbiri ardına yaşanan ambargo kararlarıyla 2020, yabancı yatırımların düştüğü, yerli yatırımcıların gözde olduğu bir sene olarak tarihe geçti. Özellikle sanayide önemli şirket alım ve satımları gerçekleşti, yerli şirketler adına. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Türk sanayisinin ihracattan istihdama, cirodan kârlılığa birçok alanda lokomotif firmalarını bünyesinde barındıran Oyak oldu.

2020’de Oyak, iş hacmini ve coğrafyasını geliştiren şirketlerin başındaydı. Toplam 610 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek; Malatya Hekimhan’da peletleme tesisi ve İskenderun’da karbon siyahi projelerini açıkladı Oyak. Savunmada en önemli adımlardan biri olan zırh çeliği fabrikası ise Türkiye’nin zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkan sağlayacak bir adımdı. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı Oyak Port ise bir ihracat üssüne dönüşümün sinyali oldu. 2002 yılında çıktığı akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörüne yeniden dönme kararı alan Oyak, Total Oil Türkiye ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın aldı. 900 istasyonu portföyüne ekledi, Türkiye’de akaryakıt dağıtımın 5’inci büyük oyuncusu haline geldi. Enerjide bir önemli adım ise Milangaz’ın bünyeye katılmasıydı. 20 noktada 130 bin metreküplük LPG Depolama kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli dağıtım ağlarından birini de devralan Oyak Grubu, tohum ıslahı ve hayvan sağlığı alanında Hektaş ile iki büyük satın alma yaptı ve Agriventis ile Arma İlaç’ı iştiraklerinin arasına kattı. Çimentoda da dünyanın en bilinen 10. markası Cimpor’u satın aldı; Batı Afrika’da Kamerun, Fildişi Sahillerinde öğütme tesisleri kurarak Türkiye’nin çimento alanında en büyük adımını attı. Ayrıca yurtiçinde 5 çimento şirketini ve 1 beton şirketini Oyak Çimento adı altında birleştirerek, sektöründeki lider şirketi yarattı. 2020’nin sonunda ise Akdeniz Kimya ve Chemson’ı birleştirerek PVC stabilizatörü alanında dünyanın en büyüğü olmayı başardı.

Yılın sonuna geldiğinde ise gözler Kümaş’ın satışına çevrildi. 2019’un üçüncü çeyreğinde başlayan görüşmeler 2021’in ilk günlerinde tamamlandı ve Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından Kümaş, Oyak’a geçti.

Ağır sanayinin en önemli hammaddelerinden

Dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşılayan Kümaş’ın ürettiği madenler, Oyak için oldukça önemliydi. Zira Oyak’ın bulunduğu demir çelik, çimento gibi önemli sektörlerin ihtiyacı olan bu maden ayrıca kireç ve cam sektörleri için kritik öneme sahip. Kütahya’da 3 tesiste üretim yapan Kümaş, Türkiye’deki tüm demir-çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılıyor. 50’den fazla ülkeye ihracat da yapan Kümaş, alanında dünyada en büyük 10 refrakter üreticisinden biri. Yıllık yaklaşık 1,2 milyon cevher işleme kapasitesine sahip olan Kümaş, Oyak’a ait Erdemir tarafından 340 milyon dolara satın alındı, yerli ve milli bir şirkette kalmaya devam etti.

Kümaş’ın önemini sizlere yukarıda bahsettim. Bu önemi fark eden birçok yabancı firma da uzun zamandır Kümaş’ın peşindeydi.