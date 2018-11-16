Kumport, EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü aldı

16 Kasım 2018

Türk iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. 13-14 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin ev sahipliğinde, Sürdürülebilir Ortak Gelecek temasıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı 27. Kalite Kongresi kapsamında ödüllendirilen Kumport, EFQM 'Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu. EFQM denetçileri tarafından yürütülen denetleme adımlarından başarıyla geçen Kumport, bu ödülü almaya hak kazanan ilk liman oldu.

Gecede ödülü alarak teşekkür konuşması yapan Kumport CEO'su Özgür Soy; "Ülkemizde ikinci veya üçüncü kuşağa uzanan 50-60 yıllık şirket sayısı oldukça az. Bunu sağlayabilmek için başarıyı bir modele oturtmak, kurumsallaştırmak ve şirketin genlerine işlemesini sağlamak çok önemli. Bunu sağlamak için EFQM modelini baz alarak KalDer tarafından önce 4 yıldız, sonra 5 yıldız ve en sonunda bugün aldığımız Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahibi olduk. Bugün bu ödülü almanın gururunu yaşıyoruz. Kumport bünyesinde çalışan bine yakın çalışanımız adına bu ödüle layık görüldüğümüz için herkese teşekkür ederim" dedi.

Kumport, iş sonuçları ve süreçlerindeki gelişme performansı ile geçtiğimiz sene KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından verilen EFQM 5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi ile ödüllendirilmişti.

KalDer (Türkiye Kalite Derneği) Kasım 1991 tarihinde kurulmuştur ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) ulusal işbirliği ortağıdır.