Kumport Liman İşletmeleri’ne “5 STAR” İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

14 Ekim 2020

Kumport Liman İşletmeleri, yaptığı açıklama ile 2013 yılından beri British Safety Council tarafından düzenlenen ve partneri Doğa HSE tarafından Türkiye operasyonu yürütülen, “5 STAR” İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre Kumport Liman İşletmeleri, şu ana kadar sektörden bağımsız 5 yıldız kazanan dördüncü Türk firması ve sektör içinde ilgili sertifikayı alan ilk liman işletmesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumport CEO’su Kaan Anul, Kumport limanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğuna dikkat çekti. Bu konuda ilgili tüm kurumların yönlendirmelerine uyurak gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Anul, "Çalışmalarımızı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenliğini gözeterek yürütüyoruz. İlgili sertifikayı sektör içinde alan ilk liman işletmesi olmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.