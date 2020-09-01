Kumport Liman İşletmeleri’ne Sıfır Atık Belgesi

01 Eylül 2020

Kumport Liman İşletmeleri yaptı açıklama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Belgesi öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kaydolarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.

Açıklamada, "Kumport Liman İşletmeleri, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kumport Liman İşletmeleri, çevre politikalarına istinaden alınan yeşil liman sertifikasına ek olarak aldığı Sıfır Atık Belgesi’yle beraber hassas çevre politikasını daha da motive bir şekilde sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.