Kunduz'dan eğitimde fırsat eşitliğine katkı için TEV iş birliği

Başta YKS ve LGS sınavlarına hazırlananlar olmak üzere orta ve yüksek öğrenimdeki tüm öğrencilerin sınava hazırlık ve derslere destek dönemlerinde yardımcı olmak için geliştirilen mobil eğitim platformu Kunduz, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefi doğrultusunda TEV ile özel bir iş birliği gerçekleştirdi.

Kunduz Kurucu Ortağı Başar Başaran: “Kişiselleştirilmiş eğitimi herkese ulaştıracağız”

Kunduz’un öncelikli amacının eğitimde fırsat eşitliği yaratmak olduğunu söyleyen Kunduz Kurucu Ortağı Başar Başaran, “Biz hem Türkiye’de, hem de faaliyet gösterdiğimiz global pazarlarda öğrencilerin sahip olduğu eğitim olanakları arasındaki makasın daralmasına yardımcı olmak istiyoruz. Kişiselleştirilmiş eğitimi herkese ulaştırmak için TEV ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için çok kıymetli. Bu iş birliğimizle birlikte sınavlara hazırlanan TEV bursiyerlerine ulaşarak, hem derslerinde hem de üniversite sınavına hazırlanma süreçlerinde en büyük destekçileri olmak istiyoruz” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın: “Kunduz ile bursiyerlerimiz derslerini pekiştirme fırsatını yakalayacak”

TEV olarak çocukların ve gençlerin eşit fırsatlarda eğitim alabilmesi için çalıştıklarını belirten TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Kunduz’a, bursiyerlerimize verdiği bu önemli destek için teşekkür ediyorum. Kunduz kurucu ortağı Barış Bilgiç’in de eski bir TEV bursiyeri olmasının bizim için bir gurur kaynağı olduğunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Kunduz ile bursiyerlerimiz derslerini pekiştirme, adeta özel ders alır gibi çözemedikleri soruları Kunduz eğitmenlerine sorma fırsatını yakalayacak. İş birliğimizin tüm bursiyerlerimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.