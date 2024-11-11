Kunt Silah, 2025’te geliştirdiği SİHA’ları piyasaya sunacak
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek silah üreticisi Kunt Silah Savunma Sanayi Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımları neticesinde geliştirilen silahlar kısa sürede Amerika’nın gözdesi olmayı başardı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Önümüzdeki yıl, başta SİHA olmak üzere yeni ürünlere yönelik 200 milyon liralık bir yatırım bütçesi ile bir üretim tesisini daha hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Kunt Silah Yönetim Kurulu Başkanı Yuşa Eyikunt, “Gaziantep 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik bir alanda yeni bir üretim tesisi kuruyoruz.
Bu yeni tesiste hem mevcut üretim kapasitemizi artıracağız, hem yivli tüfek ve tabanca üretimimiz olacak hem de uzay ve havacılık alanında geleceğe dönük yatırım planlarımızı hayata geçireceğiz. İlk etapta 200 milyon TL’lik yatırım ile tüm üretim tesisimizi bu alana entegre edeceğiz” dedi.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde “NATO Tesis Güvenlik Belgeli” olan 4 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alanda üretim gerçekleştirdiklerini belirten Eyikunt, “2023 yılında 95 milyon liralık yatırım yaptık. Yıllık 50 bin adete yakın üretim kapasitemiz var ve bu üretimimizin tamamını ABD’ye ihraç ediyoruz. ABD hükümetinin açtığı ihalelerde, İtalya’nın ünlü markaları Benelli ve Baretta’yı geride bırakarak ihaleleri kazanıyoruz. ABD’ye yılda 50 bine yakın tüfek ihracat eden firmamızın ürettiği silahların yüzde 30’u Amerikan Ordusu tarafından kullanılıyor” diye konuştu.
“SİHA’ların deneme üretimi tamamlandı”
Ar-Ge’sini yapıp, deneme üretimlerinin yapıldığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 2025 yılında satışına başlayacaklarını dile getiren Eyikunt, “Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda, üretimini ve uçuşunu gerçekleştirdiğimiz SİHA’mız mevcut SİHA’lardan farklı olan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bu özelliklerden biri çok sessiz uçuş gerçekleştirmesi. Diğer bir özelliği hiçbir duman ve iz bırakmaması. Bu iki özelliği ile rakiplerinin önüne geçiyor” şeklinde konuştu.
Katma değerli üretim yapıyor
Kunt Silah’ın savunma sanayiye yönelik üretimin babaları Turgay Eyikunt ile 1970 yıllarda başladığını anlatan Kunt Silah Yönetim Kurulu Başkanı Yuşa Eyikunt, “1970 yılında otomotiv yedek parça ve medikal ürün satışı yaparak başlayan babam Turgay Eyikunt, 2017 yılında Kunt Silah Savunma Sanayi Şirketi’ni kurdu. Küçüklüğümüzden itibaren kardeşlerim ile hep üretimin içindeydik. 2020 yılına kadar iç piyasada faaliyet gösteren firmamız, bu tarihten itibaren sadece ABD pazarına yönelik üretime başladı.
Bu yıl mart ayında babamız vefat etti. Ondan aldığımız tecrübe ve beraber koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmek için kardeşlerim Yunus ve Samet ile tüm gayretimiz ile çalışıyoruz. Babamın da istediği gibi katma değerli üretimler yaparak ülke ekonomimize katkı sunmak amacıyla çok sayıda kendimize hedef koyduk. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdikçe daha büyükleri için heyecan duyuyoruz.”
“Yurt içinde Kunt Silah olarak bayiler açıyoruz”
Geçen yıl 20 milyon liralık, bu yıl 30 milyon liralık Ar-Ge harcaması yaptıklarına vurgu yapan Yuşa Eyikunt, “Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda projesi ve patenti tamamen bize ait olan tüfeklerin yanına yılsonu itibariyle ise tabanca üretimimizi ekleyeceğiz. Bu üretimle beraber iç piyasada kendi bayilerimizi açmaya başlayacağız. Kısa sürede tüm Türkiye’de Kunt markalı bayilerimizin olmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.