Kunt Silah, 2025’te geliştirdiği SİHA’ları piyasaya sunacak

Güneş DOĞDU SOYLU

Önümüzde­ki yıl, başta SİHA olmak üze­re yeni ürünlere yönelik 200 milyon liralık bir yatırım büt­çesi ile bir üretim tesisini da­ha hayata geçirmeyi planla­dıklarını söyleyen Kunt Silah Yönetim Kurulu Başkanı Yu­şa Eyikunt, “Gaziantep 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik bir alan­da yeni bir üretim tesisi ku­ruyoruz.

Bu yeni tesiste hem mevcut üretim kapasitemi­zi artıracağız, hem yivli tüfek ve tabanca üretimimiz olacak hem de uzay ve havacılık ala­nında geleceğe dönük yatırım planlarımızı hayata geçire­ceğiz. İlk etapta 200 milyon TL’lik yatırım ile tüm üretim tesisimizi bu alana entegre edeceğiz” dedi.

Gaziantep 5. Organize Sa­nayi Bölgesi’nde “NATO Te­sis Güvenlik Belgeli” olan 4 bin 500 metrekaresi ka­palı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alanda üre­tim gerçekleştirdiklerini belirten Eyikunt, “2023 yı­lında 95 milyon liralık yatı­rım yaptık. Yıllık 50 bin ade­te yakın üretim kapasitemiz var ve bu üretimimizin ta­mamını ABD’ye ihraç ediyo­ruz. ABD hükümetinin açtı­ğı ihalelerde, İtalya’nın ünlü markaları Benelli ve Baret­ta’yı geride bırakarak ihale­leri kazanıyoruz. ABD’ye yıl­da 50 bine yakın tüfek ihra­cat eden firmamızın ürettiği silahların yüzde 30’u Ameri­kan Ordusu tarafından kul­lanılıyor” diye konuştu.

“SİHA’ların deneme üretimi tamamlandı”

Ar-Ge’sini yapıp, deneme üretimlerinin yapıldığı silah­lı insansız hava araçlarının (SİHA) 2025 yılında satışına başlayacaklarını dile getiren Eyikunt, “Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda, üretimini ve uçuşunu gerçek­leştirdiğimiz SİHA’mız mev­cut SİHA’lardan farklı olan özellikleri ile ön plana çıkı­yor. Bu özelliklerden biri çok sessiz uçuş gerçekleştirme­si. Diğer bir özelliği hiçbir du­man ve iz bırakmaması. Bu iki özelliği ile rakiplerinin önüne geçiyor” şeklinde konuştu.

Katma değerli üretim yapıyor

Kunt Silah’ın savunma sa­nayiye yönelik üretimin ba­baları Turgay Eyikunt ile 1970 yıllarda başladığını an­latan Kunt Silah Yönetim Ku­rulu Başkanı Yuşa Eyikunt, “1970 yılında otomotiv yedek parça ve medikal ürün satı­şı yaparak başlayan babam Turgay Eyikunt, 2017 yılında Kunt Silah Savunma Sanayi Şirketi’ni kurdu. Küçüklüğü­müzden itibaren kardeşlerim ile hep üretimin içindeydik. 2020 yılına kadar iç piyasada faaliyet gösteren firmamız, bu tarihten itibaren sadece ABD pazarına yönelik üreti­me başladı.

Bu yıl mart ayın­da babamız vefat etti. Ondan aldığımız tecrübe ve beraber koyduğumuz hedeflerimi­zi gerçekleştirmek için kar­deşlerim Yunus ve Samet ile tüm gayretimiz ile çalışıyo­ruz. Babamın da istediği gibi katma değerli üretimler ya­parak ülke ekonomimize kat­kı sunmak amacıyla çok sayı­da kendimize hedef koyduk. Bu hedeflerimizi gerçekleş­tirdikçe daha büyükleri için heyecan duyuyoruz.”

“Yurt içinde Kunt Silah olarak bayiler açıyoruz”

Geçen yıl 20 milyon liralık, bu yıl 30 milyon liralık Ar-Ge harcaması yaptıklarına vurgu yapan Yuşa Eyikunt, “Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda projesi ve patenti tamamen bize ait olan tüfeklerin yanına yılsonu itibariyle ise tabanca üretimimizi ekleyeceğiz. Bu üretimle beraber iç piyasa­da kendi bayilerimizi açma­ya başlayacağız. Kısa sürede tüm Türkiye’de Kunt markalı bayilerimizin olmasını plan­lıyoruz” ifadelerini kullandı.