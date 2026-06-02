Küresel beyaz eşya devi binlerce çalışanın işine son veriyor

ABD'nin kuzeyindeki Anderson tesisinde 1.255 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanan İsveçli beyaz eşya devi Electrolux, temmuz ayında başlayacak sürecin yıl sonuna kadar süreceğini duyurdu.

Karar, Electrolux ile Çinli Midea Group arasında nisan ayında kurulan ortak girişimin ardından gelirken, Anderson fabrikasında buzdolabından çamaşır ve kurutma makinesi üretimine geçilecek.

Bölgedeki en büyük sanayi işverenlerinden biri olan Electrolux'ün Anderson tesisinde 1.200 - 1.500 civarı çalışan bulunuyordu. 1.255 işçinin işine son verilmesinin ardından geriye kalan 100 çalışan ise fabrikanın yenilenme sürecinde görev alacak.

118 milyon dolarlık yeni yatırım

2027'nin ilk yarısında yeniden başlayacak fabrikanın üretim altyapısının modernize edileceği, yeni üretim hatlarıyla birlikte daha ileri teknik beceri gerektiren işlerin de ortaya çıkacağı bildirilirken, şirket 2027–2028 döneminde yaklaşık 1.200 kişilik yeni istihdam hedeflediğini de açıkladı.

Şirket nisan ayında, Anderson'daki tesis ile Meksika'nın Juarez kentindeki üretim hattını kapsayan toplam 118 milyon dolarlık yeni yatırım planı duyurmuştu.