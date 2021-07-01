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Küresel birleşme ve satın alma hacmi rekor kırmaya devam ediyor

Küresel birleşme ve satın alma hacmi ikinci çeyrekte bugüne kadar bir ikinci çeyrekte görülen en yüksek seviyeye çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ucuz borçlanma ve yüksek nakit rezervler şirketlerin birleşme ve satın  almalara hız vermeye devam etmelerini sağlıyor.

İkinci çeyrekte küresel birleşme ve satın alma hacmi 1,5 trilyon dolar ile ilk çeyreğin yüzde 13 üzerinde gerçekleşti.

ABD'de birleşme ve satın alma hacmi geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 440 artışla 699 milyar dolara ulaşırken, Asya Pasifik bölgesinde  birleşme ve satın almalar yüzde 104 artışla 327 milyar dolar oldu. Avrupa'da ise yüzde 50 artışla 293 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleşti.