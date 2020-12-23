Küresel çapta dijital dönüşüme 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım bekleniyor

Vodafone Business ana sponsorluğunda online olarak düzenlenen "CEO Club" toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye ve kürselde yürütülen dijitaleşme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Şahin, konuşmasında, pandemi sürecinin kişisel alışkanlıklardan küresel ekonomiye her alanda köklü değişimlere neden olduğunu belirterek, tüm sektörlerde hızlı bir dönüşümün yaşandığını söyledi.

COVID-19 salgınının, birçok şirketi yalnızca dijital platformlara geçişi hızlandırmaya değil, aynı zamanda dijital ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar ve yeni ortaklıklar bulmaya iten bir dönüm noktası olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: "Araştırmalar da dijitalleşmenin önemini ve getirdiği fırsatları teyit ediyor. IDC FutureScape for Worldwide Digital Transformation'ın tahminlerine göre de 2020'den 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Türkiye'ye ilişkin araştırmalar da dijital yatırımların hız kesmeyeceğini gösteriyor. PwC'nin COVID-19 CFO Pulse anketine göre, Türkiye CFO'ları genel yatırım harcamalarını ertelemeyi düşünseler de yüzde 94'ü dijital dönüşüm yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. Bir teknoloji iletişimi şirketi olarak, teknoloji ve iletişimin kesişim alanlarında yer alan global teknolojilerimiz ve yerel deneyimlerimiz ile işletmelerin dijital dönüşüm adımlarında beraber yürüyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını bir güvenilir teknoloji danışmanı yaklaşımıyla analiz ederek başta bağlantı, veri merkezi ve siber güvenlik olmak üzere sunduğumuz uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz."

Şahin, pandeminin tüketim alışkanlıklarında yarattığı değişime işaret ederek, bunun online ticarete de doping olduğunu söyledi. Hızlı teslimat yarışının geniş bir yelpazede yeni iş modelleri yarattığını ifade eden Şahin, "Perakendeciler kendi kargo şirketlerini kurmaya başladı ve bu süreçte teknoloji altyapısı güçlü firmalar bir adım öne çıktı. Rakamlar, bu gelişmeleri teyit ediyor. Türkiye'de e-ticaret sektörü, 2020'nin ilk 6 ayında iş hacmini ikiye katladı. Bazı ürün gruplarında artış oranı yüzde 200'lere dayandı." şeklinde konuştu. Şahin, e-ticaretteki hacim artışının yüzde 60'ının pandemi sonrasında kalıcı olmasının beklendiğini aktardı.