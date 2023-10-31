Küresel fon yöneticilerinin yüzde 74’ü Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyor

Ankete katılan üst düzey fon temsilcilerinin yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünürken, katılımcıların yüzde 40’ı ise yatırım portföylerinde Türkiye’nin yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtiyor. Özel sermaye fonlarının temsilcilerinin katıldığı anket çalışmasında öne çıkan sonuçlar şöyle: Yatırımcıların yüzde 75’i 2024 yılı için Türkiye’yi yatırım açısından tolere edilebilir, yüzde 5’i ise düşük risk kategorisinde görüyor.

Yatırımcıların yüzde 20’si de Türkiye’yi yüksek risk kategorisinde değerlendiriyor. Yatırımcıların yüzde 40’ı Türkiye’deki yatırımlarından 2024 yılında hisselerini satarak çıkmayı, diğer bir yüzde 40’lık kesim ise mevcut yatırımlarında kalmayı planlıyor. Yatırımcıların yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyor.

Yatırımcıların yüzde 88 gibi büyük bir çoğunluğu 100 milyon dolar seviyesinin altında yatırım yapmayı, yüzde 12’si ise bu seviyenin üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye’ye yatırım yaparken yatırımcıların yüzde 44’ünün en büyük çekincesi kur riski olurken, yüzde 28 ile jeopolitikler riskler ikinci sırada, yüzde 22 diğer riskler üçüncü sırada yer alıyor.

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, anket çalışmasının sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, küresel ve bölgesel özel sermaye fonları ile uluslararası yatırımcıları İstanbul’da bir araya getirdikleri bu yılki konferansa da yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “İklim değişikliği, jeopolitik krizler, dünya ticaretindeki daralma, artan küresel ve bölgesel riskler gibi olumsuz koşulların hâkim olduğu böyle bir dönemde, Türkiye’nin yatırımcıların radarında olmasından son derece memnunuz” dedi.