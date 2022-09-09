'Küresel Geçit Projesi’nin Türkiye’ye önemli katkıları olacak'

Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway), pek çok alanda kalkınmayı destekleyecek bir dizi çalışmayı öngörüyor. Proje, enerji, eğitim, araştırma, dijital teknolojiler, sağlık, uluslararası ticaret gibi farklı alanlarda ve sektörlerde hem özel hem de kamusal altyapının desteklenmesi ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor. Bu proje ile sürdürülebilir altyapı yatırımlarının önünün açılacağını ve teşvik edileceğini ifade eden Sintek Heavy Industries Genel Müdürü Ali Cem Sevük, projenin detaylarını, Türkiye’ye olası etkilerini ve getirilerini anlattı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri öncelik

COVID-19 pandemisi ile birlikte ülke sınırlarının kapanması ve bunu takiben hem uluslararası tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar hem de küresel ticarette meydana gelen aksamaların, birçok kuruluşun bu alanlara dair çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Ali Cem Sevük, Avrupa Birliği’nin de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, uluslararası ticaret ve lojistik işlemlerinin de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi (EU Global Gateway) çalışmasını hayata geçirdiğini belirtti.

"Proje yeni birçok altyapı projesi ve fırsatı barındırıyor"

1 Aralık 2021 tarihinde lanse edilen proje, 2021 ve 2027 yılları arasında Avrupa Birliği ve diğer iş birliğinde olan ülkelerin ekonomik süreçlerini iyileştirme ve olası sorunları ortadan kaldırması için farklı çalışmaları öngörüyor. Projenin yeni birçok altyapı projesi ve fırsatı içerisinde barındırdığını ifade eden Ali Cem Sevük, “2021-2027 yılları arasında bütçe olarak ayrılacak 300 milyar Euro’dan Türkiye’nin de faydalanabileceğini belirtti.

Sevük, “Küresel Geçit Projesi, ülkelerin tek başına hareket etme fikrinden, birlikte ve kolektif hareket ederek büyümeye geçme yönünde adım atmasını hızlandıracak. Bu da başta AB ülkeleri olmak üzere yakın ve komşu ülkelerin de proje için ayrılan bütçeden faydalanması ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak. Aynı zamanda bu proje ülkemizin de kalkınma hedeflerine paralel olarak güçlenmesini sağlayacak.” dedi.

"Jeopolitik konumumuzu kullanabiliriz"

AB Küresel Geçit Projesi’nin karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları ile birlikte önemli lojistik merkezler ve sınır geçiş noktaları başta olmak üzere küresel ekonominin aktığı tüm geçiş noktalarındaki altyapıları güçlendireceğini belirten Sevük, Türkiye’nin mevcut güçlü altyapısı ve bu proje doğrultusundaki yeni çalışmaları ile, halihazırda dünyanın en önemli ve stratejik ulaşım noktalarından biri olma pozisyonunu daha da güçlendirebileceğini söyledi. Sevük, “Ülkemiz, Avrupa ve Asya arasında köprü oluşturan bir noktada bulunuyor. Bu da özellikle lojistik başta olmak üzere birçok sektörde bizi jeopolitik olarak avantajlı bir konuma getiriyor. Bu proje, Avrupa Birliği ile yakın iş birliğimiz ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarımıza paralel olarak bizim için de itici bir güç olabilir. Doğru yaklaşımlar ve projelerle Küresel Geçit Projesi’nin finansmanlarından rahatlıkla faydalanılabilir.” diye konuştu.

"Balkanlar ve Türkiye’yi içine alan bölgede bir ulaşım hattı kurulacak"

Küresel Geçit Programı’nın Balkanlar ve Türkiye’yi içine alan bölgede bir trans-Avrupa ulaşım hattı kurulmasını içerdiğini de belirten Sevük, ilk 7 yıl içerisinde bölgedeki çalışmalara 9 milyar Euro tutarında bir hibe verilmesini de içerdiğini söyledi. Projenin iklim krizine neden olan karbon salımını azaltacak sera gazı emisyonlarını da olumlu yönde etkileyeceğini açıklayan Sevük, Türkiye'nin bu alandaki düzenlemelerine de faydalı olacağının altını çizdi.

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