Küresel havacılıkta ‘kadın CEO’ dönemi

Hüseyin ASLIYÜCE



Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA), küresel havacılık sektöründe kadın yöneticilerin daha aktif rol alması için havayolu şirketlerine çağrıda bulundu.

Halihazırda yüzde 6 olan kadın yönetici oranının 2025 yılına kadar yüzde 25’e çıkarılabilmesi amaçlanıyor. IATA’nın bu çağrısına Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülkenin havayolu şirketlerinden olumlu katkı geldi.

Pegasus dahil 3 küresel şirket kadın CEO atadı

Bu kapsamda 1 Mayıs’tan itibaren Pegasus Hava Yolları’nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Güliz Öztürk, CEO olarak atanacak. Böylece Öztürk, Türk sivil havacılık tarihinde hava yolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO olacak.

Yine İsrailli Havayolu şirketi El Al’de ise şirketin CEO pozisyonuna Dina Ben Tal Ganancia getirildi. Hollandalı KLM’den de benzer şekilde kadın CEO atağı geldi. KLM Havayolları’nın yeni CEO’su Marjan Rintel oldu.

İki yıl önce de Avustralya’da Jayne Hrdlicka, Virgin Australia Havayolları’nın CEO’luğuna atanmış, geçtiğimiz yıl da İrlandalı Aer Lingus Havayolları’nın CEO’su Lynne Embleton olmuştu.