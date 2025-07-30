Küresel kart harcamaları Visa'yı uçurdu: Kâr ve gelir beklentileri aşıldı!

Dünyanın en büyük ikinci kartlı ödeme kuruluşlarından olan Visa, dünya ekonomisindeki durgunluğa karşın dikkat çekici bir finansal performans sergileyerek üçüncü çeyrekte Wall Street'in kar ve gelir beklentilerini geride bıraktı.

Visa, 30 Haziran'da sona eren mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Bu dönemde düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,98 dolar olarak gerçekleşti; bu rakam analistlerin 2,85 dolarlık tahminini aştı. Net gelirler ise yıllık bazda yüzde 14'lük etkileyici bir artışla 10,17 milyar dolara yükseldi ve 9,84 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi.

Küresel ödeme hacminde yüzde 8'lik yükseliş

Küresel ödeme hacminde de kayda değer bir artış gözlendi. Sabit dolar bazında yüzde 8'lik bir yükseliş gösteren ödeme hacmi, ekonomik belirsizlikler ve ABD'nin tarife politikalarındaki değişikliklerin isteğe bağlı harcamalar üzerindeki baskısına rağmen, tüketicilerin temel ihtiyaçları için kartlı ödemelere olan güveninin devam ettiğini açıkça ortaya koydu.

Ancak, bu güçlü çeyrek sonuçlarına rağmen Visa'nın 2025 yılının tamamına ilişkin gelir artışı tahminini "düşük tek haneli rakamlarda sabit tutması", yatırımcılar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Bu durum, piyasa sonrası işlemlerde şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmesine yol açtı. RBC Capital Markets analistleri, bu tahmin değişikliğinin gelir büyümesinde olası bir yavaşlamayı işaret edebileceğini, ancak bunun aynı zamanda makroekonomik koşullar karşısında temkinli bir yaklaşımı da yansıtabileceğini belirtti.

Visa Finans Direktörü (CFO) Chris Suh, tüketicilerin tarifeye duyarlı kategorilerde erken dönemde peşin alımlar yaptığına dair ilk sinyallere dikkat çekti. Sınır ötesi işlem hacmi ise yüzde 12 artış gösterdi; ancak geçen yılki yüzde 14'lük artışa kıyasla daha yavaş bir büyüme kaydetti. Bu yavaşlama, tarifelerin erken etkilerini akla getirse de, Visa CEO'su Ryan McInerney, tarifelerin operasyonlarını "anlamlı bir şekilde etkilemediğini" ifade etti.