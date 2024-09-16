Küresel oyun pazarı geliri 2024’te 187 milyar doları aşacak

Oyun içi ürünler, skin'ler, oyun hesapları, hediye kartları, CD-Key ve benzeri ürünlerin satılmasını tanımlayan oyun içi harcama pazarı, son yıllarda dikkate değer bir ivme kazanarak büyük bir ekonomi oluşturdu.

Newzoo tarafından hazırlanan araştırmada, küresel oyun pazarının 2024'te gelirlerini 187,7 milyar dolara çıkaracağı tahmin edilirken, başka bir araştırmada mikro işlem olarak tabir edilen oyun içi alışverişlerin 2036’ya kadar 355 milyar dolarlık bir pazara dönüşeceği öngörüldü. 2020’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve ilk üç oyuncu pazaryerinden biri olan İtemSatış, bu alanda küresel bir marka oluşturmak için harekete geçti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İtemSatış Kurucu Ortağı Burak Karaca, “2020’den bu yana faaliyet gösteren ve oyun içi alışverişlerin gerçekleştirilmesi için güvenilir bir pazaryeri oluşturan İtemSatış olarak, operasyonlarımızı yurt dışına taşımayı ve küresel çapta da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Her ay 2,5 milyon ziyaretçi alıyor

Kurulduğu günden bu yana oyun içi alışveriş sektörünün üç lider markasından biri olduklarını ifade eden Burak Karaca, “Sakarya Üniversitesi Teknokent’te ve Sakarya Serdivan bölgesinde konumlanan iki ofisiyle faaliyet gösteren İtemSatış, en çok ziyaret edilen pazaryeri unvanını aylık 2,5 milyon ziyaretçiyle elinde tutuyor. Oyun içi ürünler, dijital hizmetler, CD Key’ler, Steam hesapları, Steam cüzdan kodları, PUBG, LoL ve Valorant başta olmak üzere diğer oyunlardaki hesaplar ve daha fazlası, güvenli ödeme altyapılarıyla anında satın alınabiliyor. Kimlik doğrulamasını tamamlayan herkes, İtemSatış’ta mağaza açabiliyor. Ayrıca herkes, diledikleri oyun ve oyun ürünü için ücretsiz ilan oluşturabiliyor. Bu sayede İtemSatış’tan erişilebilecek oyun içi ürün ve dijital hizmet sayısı artarken, satıcılar arasındaki rekabet sayesinde kullanıcılar da en avantajlı fiyatlara erişebiliyor" dedi.

2.500'ü aşkın mağaza, 620’den fazla kategoride 2.500’den fazla ürün

İtemSatış’ta düzenli olarak satış yapan 2.500’den fazla mağaza olduğunu vurgulayan Burak Karaca, “2.500’ü aşkın insan, oyun içi ürünlerin ticaretini İtemSatış üzerinden yaparak dikkate değer kazançlar elde ediyor. Bu kullanıcılarımızın platformdaki mağazalarını büyütmelerini kolaylaştıracak ipuçlarını içeriklerle aktarıyor, her meslek grubundan ve her yaştan insana pasif gelir elde etme olanağı sunuyoruz” dedi.

Kullanıcıların her türlü oyun içi ürünü bulabileceği ve güvenle satın alabileceği bir pazaryeri olarak konumlanan İtemSatış’ta 620’den fazla kategoride, sayısı her geçen gün artan 2.500’ü aşkın ürüne rastlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Burak Karaca, “Örneğin Steam, bir süredir Türk Lirası ile ödeme kabul etmiyor. İtemSatış kullanıcıları ise, Türk Lirası ödeme yaparken kurun güncel durumundan etkilenmiyor ve Steam ürünlerine daha hesaplı fiyatlarla erişebiliyor. Ayrıca İtemSatış olarak birincil dağıtıcılardan temin ettiğimiz e-pin kodu satışı ve oyun anahtarlarını da en avantajlı fiyatlarla kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Birleşik Krallık ve KKTC’de şirket kurdu

İtemSatış’ın rakiplerinden ayrılan en önemli özelliğinin erişim alanı ve her ay 2,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla daha çok satış yapma potansiyeli olduğunu dile getiren İtemSatış Kurucu Ortağı Burak Karaca, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bugüne dek son teknoloji yazılım altyapılarıyla ve dinamik 25 kişilik ekibiyle internet sitesi üzerinden hizmet veren İtemSatış, yakın dönemde mobil uygulamasını yayına almayı planlıyor. Ayrıca Birleşik Krallık ve KKTC’de kurduğumuz iki yeni şirketle yurt dışı adımlarımıza da hız veriyoruz. Uygun fiyatlarla oyun hediye kartı, CD Key, oyun içi ürünler, oyun hesapları, Valorant VP, PUBG Mobile UC, Brawl Start Elmas, Robux, LoL RP, CS 2 skin ve Steam cüzdan kodu satın almak isteyen tüm oyun tutkularını İtemSatış’la tanışmaya davet ediyoruz. Birleşik Krallık ve KKTC adımlarıyla bu çalışan, işlevsel modeli farklı ülkelere de taşıyacak; video oyun ekonomisinin potansiyeli hakkında farkındalık yaratırken bu sektördeki konumumuzu güçlendireceğiz.”