"Küresel petrol talebi toparlanması 2021'in ikinci yarısında"

23 Eylül 2020

Gazprom Neft CEO'su Alexander Dykov, yaptığı açıklamada küresel petrol talebinin 2021 yılının iknci yarısında COVID-19 krizi öncesi düzeylere döneceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Tyumen petrol ve Gaz Forumu'nda konuşan Dyukov, "Talepte yavaş bir toparlanma izliyoruz. Bunun temel sebebi salgının henüz bitmemiş olması. Pek çok ülke salgının ikinci dalgasını ya bekliyor ya da çoktan yaşıyor" dedi.

Dyukov, Gazporm Neft'in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri'nin (OPEC+) öngördüğü kısıntılar dahilinde deavm ettiğini açıkladı.