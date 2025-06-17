Küresel sağlık devi, Türk şirketini satın aldı

Kerim ÜLKER

Küresel bir ilaç hizmet sağlayıcısı olarak bilinen EarlyHealth Group, Türkiye'de yaşam bilimleri sektörüne adanmış en büyük hizmet sağlayıcılarından biri olarak konumunu güçlendirdi.

100 milyon dolarlık girişimin ilk adımı

Bu satın alma, EarlyHealth Group'un Türk ilaç sektörünü küreselleştirmeyi hedefleyen 100 milyon dolarlık girişim portföyünü yönlendirme stratejisini destekliyor.EarlyHealth Group İcra Kurulu Başkanı Dr. Dan A. Renout, “Corena'nın ulusal uzmanlığını uluslararası platformumuzla birleştirerek, hükümet öncülüğündeki ihracat girişimlerini hızlandıracak, akademi-sanayi iş birliklerini güçlendirecek.

Türkiye'nin klinik araştırma ve ilaç inovasyonundaki rolünü ilerletecek konumdayız” dedi. Corena'nın patronu Nihal Aygün ise, "EarlyHealth Group ile iş birliğimiz neredeyse 20 yılı kapsıyor. Bu satın alma ve stratejik ortaklık, özellikle Türkiye'nin ilaç ithalat bağımlılığını azaltma ve ülkeyi küresel ilaç tedarik zincirine önemli bir katkıda bulunan olarak konumlandırma çabalarını destekleyerek ulusal önceliklere olan ortak bağlılığımızı güçlendiriyor.

Dubai’de gerçekleşen satın almaya yönelik imza törenine Türkiye Başkonsolosu Onur Saylan, Abu Dabi Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Halife bin Halid El Hamed, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Ahmed Emre Büyükkılıç gibi isimler katıldı.

ABD’de kuruldu, BAE’ye taşındı

1984 yılında ABD’nin Kaliforniya kentinde kurulan EarlyHealth Group, klinik deney çalışmalarını ve yönetilen erişim çözümlerini destekleyen küresel bir hizmet sağlayıcısı olarak biliniyor.

1990 yılında birleşme ve satın alma yoluyla büyüme adımını atan şirket, stratejik ortak Andreae-Noris Zahn AG ile Almanya pazarına girdi. 1993 yılında merkezini ABD’den İsviçre’ye taşıyan EarlyHealth, 1997 yılında Ortadoğu’ya, ardından İngiltere’ye açıldı. 2016’da ilk tesisini açan şirket, 20192de Tayvan’a girdi.

Ardından Almanya’da üretim yapmaya başlayan EarlyHealth Group, 2023 yılında merkezini bu kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşıdı. Aynı yıl Türkiye’ye giren şirket, İstanbul’da ofis, Ankara’da da depolama tesisini kurdu, geçtiğimiz yıl ise Japonya’ya adım attı. Dubai merkezli EarlyHealth Group’un aldığı Türk şirket Corena ise 1998 yılında kuruldu. Ankara merkezli Türk şirket ayrıca İsviçre, BAE ve Malta'da varlık gösteriyor.