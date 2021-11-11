Küresel satın alma sektörünün radarına Türkiye’den tek şirket girdi

Koç Topluluğu bünyesinde yer alan satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi Zer'in Promena platformu, küresel satın alma teknolojileri ve satın alma sektöründeki gelişmeler hakkında bilgiler sunan dünyanın en büyük çevrimiçi satın alma kaynaklarından biri olan Spend Matters’in “50 to Watch” listesinde 2. kez ilk ve tek Türk hizmet sağlayıcı olarak yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zer A.Ş. Satış ve Promena Hizmetleri Direktörü Orçun Güven, “Sektöründe Türkiye’nin ilk markası olan Promena ile işletmelere 2001 yılından bu yana ölçülebilir katma değer sağlama hedefiyle dijital satın alma çözümleri sunuyoruz. Promena’nın tecrübeli ekibini yüksek teknolojiyle birleştirerek işletmelerin tedarik zincirlerini farklı projelerde ve binlerce kategoride uçtan uca yönetmelerini olanaklı kılıyoruz. Bu konumumuz uluslararası pazarda da başarı hikayeleri oluşturmamızı sağlıyor. Promena’nın Spend Matters’ın dünya çapında takip edilmeye değer gördüğü şirketlere yer verdiği “50 to Watch” listesinde 2. kez ilk ve tek Türk markası olarak yer almasını markamızın küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyor, ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

"Türkiye, küresel tedarik zincirinde öne çıkıyor"

Türkiye’nin pandemi döneminde küresel tedarik zincirinde de öne çıktığını söyleyen Orçun Güven, Promena’nın Latin Amerika’dan Hindistan’a uzanan distribütör ağı aracılığıyla, Türkiye’den daha fazla ürün tedarik edilmesini sağladıklarına dikkat çekti. Orçun Güven, “Fitch Ratings'in son analizine göre, Türkiye, Avrupa'da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke konumunda yer alıyor. Stratejik coğrafi konumumuz sayesinde 1,3 milyar nüfuslu ve 26 trilyon dolarlık GSYH’ye sahip Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Orta Asya pazarlarına ülkemizden kolaylıkla ulaşılabiliyor.” dedi. Pandeminin küresel dengeleri değiştirmenin yanı sıra tedarik süreçlerini dijitalleştirmeyi de zorunlu kıldığına değinen Güven, “İşletmelerin dünyaya açılabilmeleri için faaliyetlerine sürdürülebilirlik kazandırması şart. Promena’nın sunduğu çözüm ve hizmetlerle, kurumsal şirketlerin tüm satın alma faaliyetlerinde sürdürülebilir avantajlar yaratarak dijital dönüşümü destekliyoruz. Böylece küresel yolculuklarını hızlandırıyoruz.” dedi.

Global listelerde Türkiye’den ilk ve tek hizmet sağlayıcı

Promena, Spend Matters’ın satın alma alanında öne çıkan platformlara yer verdiği SolutionMap Raporu’nda da ilk ve tek hizmet sağlayıcı olarak Türkiye'yi temsil etti. Spend Matters’ın yanı sıra Capgemini’nin 2020-2021 Dijital Satın Alma Araştırma Raporu’nda da yer alan Promena, ISG Providers Lens’in işletmelerin satın alma süreçlerini dijitalleştiren tüm dünyadan yazılım platformlarını değerlendirdiği raporunda ise ortalamaları aşan hizmet kapsamıyla “Ürüne Meydan Okuyanlar” kategorisinde gösterildi.

B2Press’in katkılarıyla...