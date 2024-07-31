'Küreseldeki kritik bağlantı elemanları üreticileri arasındayız'

Berdan Cıvata’nın yüksek mukavemetli ve kritik özellikli cıvata, somun, saplama gibi bağlantı elemanları, hemen her sektörde kilit rol oynuyor. Sıcak-Soğuk Cıvata ve Somun Dövme, Talaşlı İmalat, Ovalama Diş Açma ve Isıl İşlem Tesisleri, Patentli Sıcak Daldırma ve Elektro Galvaniz, Çinko Lamel ve Xylan/Teflon Kaplama gibi çeşitli uygulamaların yapıldığı yüzey kaplama tesislerinden çıkıp, ISO EN 17025’e göre Türkiye’de sektörün Akredite Belgeli ilk test laboratuvarında kontrol edilerek kullanıma hazır hale getirilen Berdan imzalı ürünler, enerji, altyapı ve çelik konstrüksiyon, petrol-doğalgaz ve savunma sanayii sektörlerinin projelerinde yerlerini alıyor. Berdan Cıvata’nın, dünya genelinde onlarca farklı alandaki mega projelerde tercih edildiğini vurgulayan Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı için 800 tonu aşkın bağlantı elemanı ürettiklerinden söz etti. Şemsi, Anamur-Kıbrıs Barış Suyu projesinde denizin 250 metre altından 80 kilometre boyunca uzanan boru hattının korozyona 100 yıl dayanımlı B7/2H kalite bağlantı elemanlarını ürettiklerini anlattı. Avrupa’nın en uzun ikinci asma köprüsü Osmangazi ve dünyanın en uzunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boy ve 700 kg ağırlığındaki ankrajların fabrikalarından çıktığı bilgisini veren Şemsi, “Katar 2022 Dünya Kupası’nda final dâhil 10 maçın oynandığı 93 bin seyirci kapasiteli Lusail Stadyumu’nun tüm bağlantı elemanlarını ürettik ve daha nicesinde yer aldık, yer almaya da devam ediyoruz” dedi.

Dünyanın 10 lider rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin onaylı tedarikçisi

Hasan Şemsi, fosil yakıt kullanımını düşürüp karbon ayak izini azaltarak temiz enerji elde etmek için hayata geçirilen Rüzgâr Enerji Santrali (RES) için özel olarak tasarlanan yüksek mukavemetli ankraj kafesleri, kule birleştirme cıvataları ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı elemanları ürettiklerini dile getirdi. Dünyanın 10 lider rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin onaylı tedarikçisi olduklarına dikkat çeken Şemsi, “Referanslarımız arasında Amerikan’ın GE (General Electric)’si, Almanya’nın Nordex ve Enercon’u, Danimarka’nın Vestas’ı, İspanya’nın Siemens, Gamesa ve Alstom’u ile Çinli Goldwind markaları bulunuyor” diye konuştu.

Avrupa’nın en güçlü iki tork test cihazlarından birine sahip

Doğaya saygılı yaklaşım noktasında sadece imalat ve satışla sınırlı kalmadıklarının söyleyen Hasan Şemsi, tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisinin yüzde 45’ini tesis çatıları üzerine kurulu 2,5 MW kapasiteli güneş enerji santralinden elde ettiklerini kaydetti. Şemsi, bunların yanı sıra tasarımı, üretim ve patenti kendilerine ait 500 ton kapasiteli Avrupa’nın en güçlü çekme test cihazı ve 30 bin N/m kapasitesiyle Avrupa’nın en güçlü iki tork test cihazlarından birine sahip olduklarının altını çizdi.