Kuru yemiş ve meyve bar pazarının yeni markası: Ülker GO Ahead

Ülker'in 'Ülker GO Ahead' markası, şeker ilavesiz, koruyucusuz ve renklendiricisiz olarak üretilen yüksek lifli 'Kırmızı Meyveli ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar', 'Portakallı ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar', 'Kuru Yemişli ve Bitter Çikolatalı Meyve Bar', 'Bitter Çikolatalı ve Yer Fıstıklı Yüzde 20 Proteinli Bar' ile 'Çilekli ve Kakaolu Meyve Tatlısı' çeşitleri ile tüketicilerle buluştu.

'Bar pazarı Türkiye'de büyümesini sürdürüyor'

Dünya genelinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı ön planda tutan ürünlerde 2020'den beri süregelen artışa dikkat çeken Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, Türkiye'de de tahıl, kuru yemiş ve meyve barlara olan ilginin arttığını belirtti.

Türkiye'deki tahıl, kuru yemiş ve meyve bar pazarının hem ciro hem de tonaj bazında büyüdüğünü belirten Buyurgan, 2024'te tüketimin yüzde 26,7 büyüyerek 5 bin 580 tona, cironun ise yüzde 108 artışla 2,9 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Hedef: Kategorinin en güçlü markası olmak

Geçen yıl ilk dokuz aylık dönemde 35 yeni ürünü piyasaya sunduklarını aktaran Buyurgan, "Geçtiğimiz sene inovatif ürünlerimiz, sakız şeker kategorisi hariç, toplam iç piyasa ciromuzun yüzde 13'ünü oluşturdu. Son 5 yılda ise 220'nın üzerinde yeni ürünümüz raflardaki yerini aldı. Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz, her segmentten tüketiciye lezzetli bir deneyimin kapısını açan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz" dedi.