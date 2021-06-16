Kurukahveci Mehmet Efendi’den 284.5 milyonluk yatırım

Merve YİĞİTCAN

Türkiye’nin en köklü markalarından Kurukahveci Mehmet Efendi, 150’nci yılında önemli bir yatırıma imza atıyor. Şirketin İstanbul Dudullu OSB’deki üretim tesisinde gerçekleştirilecek genişletme çalışmalarıyla, üretim kapasitesi yılda 19 milyon kilograma yaklaşacak. Söz konusu yatırım için nisan ayında Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Limited Şirketi adına bir yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgesi Verileri’ne göre, tevsi şeklinde gerçekleşecek yatırımın tutarı 284 milyon 588 bin 369 TL olarak bildirilirken, ilgili genişletme çalışmalarında 32.8 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca bu yatırımla ilave 50 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu yatırımın sonunda toplam kapasite yıllık 18 milyon kilogram paketlenmiş Türk kahvesi ve yıllık 622 bin kilogram granül-filtre kahveye çıkacak.

55’ten fazla ülkeye ihracat

Temelleri 1871 yılında Mehmet Efendi tarafından atılan şirket, bugün üçüncü ve dördüncü kuşak aile üyeleri tarafından yönetiliyor. Şirketin başında üçüncü kuşaktan Mehmet Kurukahveci ile Hulusi Kurukahveci kardeşler bulunuyor. 2006 yılında Dudullu’da faaliyete geçen üretim tesisi dünyanın en modern ilk 10 kahve üretim tesisi arasında gösteriliyor. Dünyada Türk kahvesinin tanıtımında önemli rol oynayan Kurukahveci Mehmet Efendi, aralarında ABD, Rusya, Fransa ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu 55’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Limited şirket A.Ş’ye dönüşecek

Şu an ticari unvanı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Limited Şirketi olan firma için tür değişikliğine gidilmesi planlanıyor. 25 Mayıs 2021 Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan Genel Kurul Çağrısı’nda yer alan ifadelere göre, 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, “Şirketin tür değiştirerek Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne dönüşmesi için gerekli tür değiştirme planının, tür değiştirme raporunun ve esas sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması ve bu hususta karar alınması” gündemiyle toplanacak. Şirketin şu an ödenen sermayesi 14.1 milyon TL.

Sıcak içecek pazarı büyüyor

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin gerçekleştireceği bu yatırım, pandemide sıcak içecek pazarında yaşanan büyümeyle oldukça paralel. Araştırma şirketi Statista’nın raporuna göre, 2021’de küresel sıcak içecek pazarı büyüklüğünün 689 milyar dolara yaklaşması ve en büyük gelirin kahve satışından elde edilmesi bekleniyor. DÜNYA’da geçtiğimiz günlerde yer alan habere göre, pazarın 2021-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 8,26 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Pazarın en büyük segmentini bu yıl 436 milyar 632 milyon dolara ulaşması beklenen satış geliriyle kahve oluşturuyor.