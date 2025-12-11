Kurumsal hizmetler pazar büyüklüğü 400 milyar TL
Türkiye’de 81 ilde, güvenlikten temizliğe, yemekten iş sağlığı ve güvenliğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tepe Kurumsal, sürdürdüğü dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak altı markasını tek bir çatı altında topladı.
Yeni yapılanma ile Tepe Güvenlik, Tepe Tesis Yönetimi, Tepe Gurme, Tepe ONE, Tepe İSG ve Tepe PRO markaları Tepe Kurumsal çatı markası altında, tek organizasyon olarak faaliyet göstermeyi sürdürecek. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tepe Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, Tepe Kurumsal’ın Bilkent Holding bünyesinde yer aldığını ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurularak birçok iş kolunda faaliyet gösterdiğini söyledi.
2026’da yurt dışına açılmayı planlıyor
Teknoloji ve dijitalleşmenin, artık her sektörde olduğuna işaret eden Güler, “Bu alandaki yatırımlarımızın gücüyle, hizmet sunduğumuz tüm sektörlerde operasyonel mükemmeliyeti bambaşka bir seviyeye taşıyoruz. Entegre yapımız ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, önümüzdeki dönemde 1 milyar dolarlık ciro büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Toplantıda şirketin 2026 hedeflerini paylaşan Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler, şunları söyledi: “Bugün entegre tesis yönetimi, güvenlik, yemek ve İSG hizmetlerini kapsayan pazarın büyüklüğü yaklaşık 400 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Şirketlerin artık çok net bir beklentisi var: Entegrasyon ve tek noktadan hizmet. Bizim ortaya koyduğumuz yeni model tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Tüm hizmetlerin tek elden yönetimi, tek fatura, tek muhatap ve tek takip sistemiyle sunulması işverenler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor.” Tepe Kurumsal olarak, 2026 yılında yurt dışı hedefleri bulunduğunu da açıklayan Altıkardeşler, hizmet modelini bölgesel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini ve Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalara da uygulanabilir bir hizmet mimarisi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
“30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz”
Türkiye’de yerli pazarın yaklaşık yüzde 10’una hitap ettiklerini söyleyen Altıkardeşler, “Bugün 2.000’den fazla müşterimize, 10.000’in üzerinde projede hizmet sunuyoruz. Sadece 2025 yılında 200 yeni markayı bünyemize kattık. Çoklu hizmet satışlarında bu yıl yüzde 20 büyüdük, gelecek yıl için ise yüzde 50 artış hedefliyoruz. Her yıl yüzde 10 seviyesinde organik büyüme gösteriyoruz” dedi. Bilkent Holding çatısı altında yaklaşık 40.000 kişinin bulunduğunu, bunun 30.000’inin Tepe Kurumsal çatısında görev yaptığını söyleyen Altıkardeşler, “Türkiye’nin en büyük 9’uncu işvereniyiz” dedi.
Tepe Kurumsal’ın “sürdürülebilir gelecek” vizyonunu anlatan Altıkardeşler, kendilerini yalnızca temizlik, güvenlik veya yemek hizmeti sunan bir grup değil, veriye dayalı, dijitalleşmiş ve sürdürülebilirlik odaklı bir hizmet platformu olarak konumlandırdıklarını söyledi. HR, CRM, mobil uygulama ve bulut teknolojilerini kapsayan dört temel üzerinden 100’ün üzerinde dijital sürecin yeniden yapılandırıldığını belirten Altıkardeşler, insansız temizlik araçları, IoT uygulamaları, veri odaklı yönetim sistemleri ve otomasyon yatırımlarının hızla büyüdüğünü belirtti. Altıkardeşler, “Bugün bir AVM’de güvenliği sağlayan ekipten, aynı kampüste yemeği yapan ve tesis yönetimini yürüten ekibe kadar tüm operasyon şirket çatısı altında birleşiyor” dedi.