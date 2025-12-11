Kurumsal hizmetler pazar büyüklüğü 400 milyar TL

Yeni ya­pılanma ile Tepe Güvenlik, Te­pe Tesis Yönetimi, Tepe Gurme, Tepe ONE, Tepe İSG ve Tepe PRO markaları Tepe Kurumsal çatı markası altında, tek orga­nizasyon olarak faaliyet göster­meyi sürdürecek. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tepe Kurumsal Yönetim Kuru­lu Başkanı Levent Güler, Tepe Kurumsal’ın Bilkent Holding bünyesinde yer aldığını ve yüz­de 100 Türk sermayesiyle kuru­larak birçok iş kolunda faaliyet gösterdiğini söyledi.

2026’da yurt dışına açılmayı planlıyor

Teknoloji ve dijitalleşmenin, artık her sektörde olduğuna işa­ret eden Güler, “Bu alandaki ya­tırımlarımızın gücüyle, hizmet sunduğumuz tüm sektörlerde operasyonel mükemmeliyeti bambaşka bir seviyeye taşıyo­ruz. Entegre yapımız ve strate­jik hedeflerimiz doğrultusun­da, önümüzdeki dönemde 1 mil­yar dolarlık ciro büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantıda şirketin 2026 he­deflerini paylaşan Tepe Ku­rumsal İcra Kurulu Başka­nı Murat Altıkardeşler, şunla­rı söyledi: “Bugün entegre tesis yönetimi, güvenlik, yemek ve İSG hizmetlerini kapsayan pa­zarın büyüklüğü yaklaşık 400 milyar TL’ye ulaşmış durum­da. Şirketlerin artık çok net bir beklentisi var: Entegrasyon ve tek noktadan hizmet. Bizim or­taya koyduğumuz yeni model tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Tüm hizmetlerin tek elden yönetimi, tek fatura, tek muhatap ve tek takip sistemiyle sunulması işverenler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor.” Tepe Kurumsal olarak, 2026 yı­lında yurt dışı hedefleri bulun­duğunu da açıklayan Altıkar­deşler, hizmet modelini bölge­sel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini ve Avrupa baş­ta olmak üzere farklı coğrafya­lara da uygulanabilir bir hizmet mimarisi oluşturmayı amaçla­dıklarını söyledi.

“30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz”

Türkiye’de yerli pazarın yak­laşık yüzde 10’una hitap ettik­lerini söyleyen Altıkardeşler, “Bugün 2.000’den fazla müşte­rimize, 10.000’in üzerinde pro­jede hizmet sunuyoruz. Sade­ce 2025 yılında 200 yeni mar­kayı bünyemize kattık. Çoklu hizmet satışlarında bu yıl yüz­de 20 büyüdük, gelecek yıl için ise yüzde 50 artış hedefliyo­ruz. Her yıl yüzde 10 seviye­sinde organik büyüme göste­riyoruz” dedi. Bilkent Holding çatısı altında yaklaşık 40.000 kişinin bulunduğunu, bunun 30.000’inin Tepe Kurumsal ça­tısında görev yaptığını söyle­yen Altıkardeşler, “Türkiye’nin en büyük 9’uncu işvereniyiz” dedi.

Tepe Kurumsal’ın “sürdürü­lebilir gelecek” vizyonunu an­latan Altıkardeşler, kendile­rini yalnızca temizlik, güven­lik veya yemek hizmeti sunan bir grup değil, veriye dayalı, di­jitalleşmiş ve sürdürülebilir­lik odaklı bir hizmet platformu olarak konumlandırdıklarını söyledi. HR, CRM, mobil uygu­lama ve bulut teknolojilerini kapsayan dört temel üzerinden 100’ün üzerinde dijital süre­cin yeniden yapılandırıldığını belirten Altıkardeşler, insan­sız temizlik araçları, IoT uygu­lamaları, veri odaklı yönetim sistemleri ve otomasyon yatı­rımlarının hızla büyüdüğünü belirtti. Altıkardeşler, “Bugün bir AVM’de güvenliği sağlayan ekipten, aynı kampüste yemeği yapan ve tesis yönetimini yürü­ten ekibe kadar tüm operasyon şirket çatısı altında birleşiyor” dedi.