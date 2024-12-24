Kuruyemiş sektörünün global çözüm ortağı: AKY Technology

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam yüzölçümü 110 bin metrekareyi bulan tesislerinde faaliyet gösteren AKY Technology; bakliyat/kuruyemiş eleme, tohum iyileştirme-işleme ve paketleme makineleriyle, bunlara dönük ekipmanlar imal ediyor. Yüksek teknolojili cihazlarını pazarlamanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında anahtar teslim tesis kurulumları gerçekleştiren AKY Technology, 2024 yılı içinde birçok tesisin hizmete alınmasını sağladı.

Bulgaristan’ın ay çekirdeği üretiminde lider markalarından biri için Aksaray’da saatte 10 ton işlem kapasiteli eleme, temizleme ve paketleme tesisi kuran AKY Technology, Erzurum’da yine 10 ton kapasiteli ay çekirdeği işleme tesisini faaliyete aldı. Yunanistan’daki 4 ton/ saat kapasiteli ceviz soyma, kurutma, kırma, boylama ve paketleme tesisi kurulumunu da başarıyla tamamlayan şirket, ihraç pazarları arasında yer alan Portekiz, Dubai ve Suudi Arabistan’daki iş ortakları için farklı büyüklükte ceviz işleme tesisleri oluşturarak globaldeki gücünü artırdı.

“Romanya’da büyük kuruyemiş firmaları için tesis kurduk”

Avrupa pazarındaki etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla Slovakya’da temsilcilik kurduklarını anımsatan AKY Technology Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, Balkanlardaki satış ağının her geçen geliştiğini söyledi. Dünyanın önemli ceviz üreticilerinden olan Romanya’da, Piteşti, Mecidiye ve Köstence kentlerinde büyük kuruyemiş firmaları için tesis kurduklarını aktaran Akyürek, Amerikan tipi ince kabuklu chandler cevizini işleyecek makineleri tesislerde faaliyete aldıklarını ifade etti.

Hasat edilen tonlarca cevizin AKY Technology markalı makineleriyle yıkanıp soyulduğunu, kurutulduğunu, boylandığını, kırılıp temizlenerek paketlendiğini anlatan Akyürek, “Köstence’deki tesiste, saatte 2,5 ton kabuklu ceviz işleniyor. Ürünlerin tarladan sofraya uzanan tüm yolculuğunda AKY imzasının bulunması nedeniyle mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

“Yılda 200 fabrikanın kurulumunu gerçekleştirecek altyapıya sahibiz”

Yılda 200 fabrikanın kurulumunu gerçekleştirebilecek altyapıya ve makine çeşitliliğine sahip olduklarını belirten Gökmen Akyürek, yeni yatırımlarla kuruyemiş sektörünün global çaptaki gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi. Akyürek, Excell 117 kapalı eleme, Excell Truva 408 kapalı eleme, PLC kontrollü taş ayırma, Alfa kapalı hafif tane ayırma ve Gold serisi fotosorter renk ayırma makinesi ile çekirdek kefe kantar gibi ürünlerinin, ay çekirdeği işleme sürecini hızlı, verimli ve yüksek kaliteli hale getirdiğini kaydetti.

Akyürek, Excell 2018 kırma, Excell 700 boylama, dal alma, kabuklu ceviz yıkama/ soyma ve taş ayırma makinesi ile kurutma kulesi ve cevize özel pnömatik seperatörlerin de ceviz işleme sürecinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi için tasarlandığını söyledi. Teknoloji üretimindeki Ar-Ge, imalat, kalite kontrol, nakliye ve montaj aşamalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Akyürek, dünya bakliyat pazarını yakından takip ederek Ar-Ge departmanındaki profesyonellerle yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.