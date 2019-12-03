Kütahya Porselen, en büyük üretici Çin’e ihracata başladı

03 Aralık 2019

Leyla İLHAN

Kütahya Porselen, geliştirdiği yeni koleksiyonlarından olan “Ayla” ve “Aura”nın ‘‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’’nden ödülle dönmesi nedeniyle yapılan toplantıda konuşan Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin, firma olarak 52 ülkeye ihracat yaptıklarını bu ülkeler arasında Çin’inde yer aldığını aktararak, “Çin son yılarda artan gelir seviyesi nedeniyle iç pazara döndü. Bizde artık Çin’e katma değerli porselen ihracat etmeye başladık” dedi. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise 2020’de ihracatta katma değerli ürünlerin payını yükselteceklerini belirterek, “2019 yılında yaptığımız yüzde 45 ihracatın içindeki yüzde 20’lik dilimini katma değerli ürünler oluşturdu. 2020 yılında ise payını yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sürmeli, Efsane Cuma'da 5 katada 24 saatte 3 bin kargo çıkışını sağladık.

“Çeyiz kültürü hala çok yaygın”

Türkiye’de hala çeyiz kültürünün yaygın olduğuna dikkat çeken Sema Güral Sürmeli, “Hala bardağına kadar çeyiz alımı yapılıyor. Ancak küçülen aileler ve değişen yaşam tarzı sofra kültürünü de etkiledi. Bu da bizim yemek takımlarının büyüklüğünü etkiledi. Eskiden 12 kişilik yemek takımları alınırken, sonrasında 8 ve 6 kişilik olarak değişti. Hatta şimdi tek kişilik seriler de satmaya başladık” dedi.