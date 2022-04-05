Kütahya Porselen, otizme 'Mavi Yalnızlık' ile ses olacak

Tamer IŞITIR / İSTANBUL

Kütahya Porselen, otizme yönelik farkındalık yaratmak üzere ürettiği “Mavi Yalnızlık” isimli fincan serisini tanıttı. Lansmana ev sahipliği yaparak projenin destekçileri arasında yer alan Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte, gelirleri Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’na (TODEV) bağışlanacağı açıklanan Galata Kulesi temalı fincan serisinin tanıtımını, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, TODEV Başkanı Arzu Gökçe ve sanatçı İbrahim Acar birlikte yaptı.

İnsanların çoğunun otistik kişileri televizyonlardan, gazetelerden takip ettiğine dikkat çeken Sema Güral Sürmeli, “Kendi evimizde yoklarsa farklarına varamıyoruz. 2 sene önce Kütahya’da özel eğitime tabi çocuklar için bir araya gelmiştik. Çocuklara ‘Ne hayal ediyorsanız onu çizin, biz de gerçekleştirelim’ dedik. Bir yavrumuzun ne çizdiğini anlayamadık. Sorduğumuzda, ‘Mutluluk’ dedi. Meğer mutlu olmak istiyormuş. Bizler hassasiyet göstermediğimizde onların sosyal yaşamları neredeyse yok denecek kadar az diyen" Güral, "Otistik çocuklarımıza ne kadar kol kanat gerersek onlara o kadar yardımcı olacağız. Onlar da kendilerini özgür, mutlu ve huzurlu hissedecekler.” diye konuştu.

Ressam İsmail Acar ise fincan serisi için seçilen Galata Kulesi temasının yalnızlık ile birlikte gücü de temsil ettiğini söyledi. “Aslında yalnızlık güçtür” diyen Acar, “Galata da yalnızlığıyla gücü ve devamlılığı simgeleyen sembol bir yapı. ‘Mavi Yalnızlık’ hem herkesin masasına hatta bazı müzelere gidebilecek hem de vakfa fayda sağlayacak bir eser. Herkesin evinde yer almasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

“1,5 milyon otizmlinin yüzde 90’ı evde hapis”

TODEV Başkanı Arzu Gökçe, Türkiye’nin ilk otizm vakfı olarak bu yıl 25’inci yıllarına girdiklerini söyledi. 16 yaşındaki kızından dolayı 14 yıldır otizmle birlikte yaşadıklarını kaydeden Gökçe, “Düzelecek bir durum sanıyorduk, yalnızlık olduğunu anladık. Galata bizi çok iyi anlatıyor. Depremlere, kalabalığa, kirliliğe rağmen ayakta kalabilmiş bir yapı. Ülkemizdeki 1,5 milyon otizmlinin yüzde 90’ı evde hapis. Artık fark edilmenin ötesine geçmeyi, ‘Mavi Yalnızlık’ serisinin sesimize ses olmasını istiyoruz.” diye konuştu.