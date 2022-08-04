Kütahya Porselen, yemek takımlarını küçülttü

Leyla İLHAN / KÜTAHYA

Pendemiyle birlikte, kaynak lojistik sorunlarının yani sıra artan enerji giderlerinin kendilerini zorlamaya başladığını ifade eden Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Eskiden daha rahat bir pazar vardı. Artık bu pazar dinamikleri değişiyor. Bu nedenle bugün üretip yarın daha kolay satacağımız ürünlere odaklandık. Bu amaçla büyük ailelere yönelik takım ve çeyizlerden daha küçük setlere yöneldik. Eskiden 12 kişilik yemek takımları varken, evde de misafir azaldıkça pazar koşulları değiştikçe 6 kişilik takımların yerini de 4 kişilik takımlar aldı” dedi.

Türk kahvesini dökmeyen fincan üretti

Sema Güral Sürmeli, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına ağırlık veren bir şirket olarak piyasaya yeni ürünler sunmaya devam ettiklerini, bu kapsamda devrilmeyen Türk kahvesi fincanı ürettiklerini söyledi. 30 dereceden fazla eğildiğinde dahi fincanın içindeki kahvenin dökülmediğine vurgu yapan Sürmeli “Bu açıdan uçak ve araba yolculuklarının yanı sıra el titremin yoğun olduğu parkinson hastaları için de uygun olacak. Ürünümüzü 1 ay önce piyasaya sunduk” diye konuştu. Sema Güral Sürmeli, bir diğer yeniliklerinin ise 6 aydan sonra ek gıdaya geçen yada ölçü ile yemek tüketmesi gereken bebekler için olduğunu söyledi.

Mamy koleksiyonu ile ürettikleri bu tabak ve tencere serisinde bebeklerin sağlığına uygun malzeme kullanıldığını kaydeden Sürmeli, “İçinde ölçü yer alan tabaklar diyabetli çocuklar için uygun. Süzgeçli porselen tencereler ile de yemekler haşlanarak da pişirilebiliyor” bilgisini verdi.

Üretimin yüzde 40’ı ihracata gidiyor

Şirket olarak kapasitelerinin tamamını kullanmak için ihracata önem verdiklerini de anlatan Sema Güral Sürmeli, “Halihazırda üretimin yüzde 35 ila 40 arası ihracata gidiyor. 72 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı pazarımız Avrupa ülkeleri. Hedefimiz bu oranı yüzde 50’lere çıkarmak” dedi.

Sürmeli, ABD’ye de ihracat yapmayı planladıklarını ancak aradaki mesafe, fiyat ve evde yemek alışkanlıklarının zayıf olması nedeniyle bundan vazgeçtiklerini kaydetti. Pandemide artan üretim lojistik giderlerinin Çin’in cazibesini yetirmesine neden olduğunu ifade eden Sürmeli, “Avrupalılar Çin yerine Türkiye’ye yöneldi. Bunda Türkiye'deki kaliteli üretim ve düzelen imajda etkili oldu” diye konuştu.

Patron ve çalışanlar sahne aldı

Motivasyon etkinlikleri kapsamında aralarında Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli’nin de yer aldığı NG Grup şirketleri çalışanlardan oluşan 30 kişilik NG Ritim Grubu sahnede Kütahya'da konser verdi. 1.5 aylık bir eğitimden sonra sahneye çıkan ekip, 10 enstrümanı çalarak 50 dakika boyunca sahne performansı gösterdi. Aslı Hünel’in de sahne aldığı geceye Nafi Güral, Gülsüm Güral, Sema Güral Sürmeli, Erkan Güral, Hediye Güral Gür, Gülden Güral ve NG Grup çalışanlarının yanı sıra ailenin yakın dostları katıldı.

Projeyle ilgili konuşan Sema Güral Sürmeli, “Cuma günü çalışanlarımıza mail atarak cumartesi günü bildirmelerini istedik. Kısa sürede dönüş yapan her düzeyden personelimizle çalışmaya başladık. Şimdi başka bölgelerden konser talepleri gelmeye başladı” dedi.