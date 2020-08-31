Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, Brandon Hall’den 10 ödül birden aldı

31 Ağustos 2020

Kuveyt Türk yaptığı açıklama ile Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nun Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta 4’ü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görüldüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre, Kuveyt Türk’ün, “Öğrenmenin değere dönüştüğü yer” mottosuyla 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nda pandemi sürecinde de eğitimlere aralıksız devam ediyor. Verimliliğin yanı sıra çalışanlarının gelişimine de önem veren Kuveyt Türk, bankacılık okulunda çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerini pandemi sürecinde dijital platformlar aracılığıyla sürdürüyor. Dinamik ihtiyaç analizi yapılarak süreçlerin belirlendiği ve eğitim materyallerinin bilimsel ve bilişsel temellerle hazırlandığı Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’nda çalışanlara, pozisyonlarının gerektirdiği teknik ve yetkinlik bazlı eğitimler karma eğitim modeliyle veriliyor.

“Har zaman ‘önce çalışan’ anlayışıyla hareket ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, her zaman ‘önce çalışan’ anlayışıyla hareket eden bir katılım finans kuruluşu olduklarına dikkat çekti.

Bu yaklaşım doğrultusunda bilimin ve teknolojinin sağladığı tüm imkânları değerlendirerek çalışanları eğitim, gelişim ve kariyer noktasında desteklediklerini söyleyen Demir, "Bankacılık okulumuz gerek yüz yüze gerekse dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirdiği eğitim ve gelişim faaliyetleriyle çalışanlarımızın sadece mesleki gelişimleri için değil, aynı zamanda yetkinlik gelişimleri için de olanaklar sunan bir adres. Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards, şirket içi eğitim ve gelişim konularında dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri kabul ediliyor. Excellence Awards’ta bu yıl 4’ü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görülmek memnuniyet verici bir gelişme. Kuveyt Türk Bankacılık Okulu kazandığı bu ödüllere yenilerini ekleyerek çalışanlarımıza en iyi öğrenme deneyimini sunan bir platform olmaya devam edecek.” dedi.