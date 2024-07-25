Kuveyt Türk Finans Grubu'nda üst düzey atama

2007'de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisans derecesini 2009'da Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde tamamlayan Ortaköy, iş hayatına 2007'de Kuveyt Türk'te başladı.

2014'te İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Bölümü'nde doktora derecesi alan Ortaköy, 2024 Temmuz'a kadar şirkette Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürlüğü, Operasyon Grup Müdürlüğü, Strateji ve İnovasyon Grup Müdürlüğü görevlerini üstlendi ve son olarak Kuveyt Türk Yatırım'a Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 11 Temmuz'da faaliyet izni alan Kuveyt Türk Yatırım, tüm yatırım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek müşterilerine kapsamlı ve güvenilir hizmetler sunmayı hedefliyor. Şirket, hisse işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı ve kurumsal müşterilerin halka arz süreçlerine aracılık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek.