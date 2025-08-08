Kuveyt Türk Yatırım’dan 600 milyon dolarlık uluslararası hamle

Türkiye Varlık Fonu ile KFH Grubu arasında gerçekleştirilen 5 yıl vadeli Murabaha finansmanı anlaşmasında Kuveyt Türk Yatırım, Yatırımcı Temsilcisi (Investment Agent) rolünü üstlendi. KFH Grubu’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı işlemlerden biri olan bu finansman, Türkiye’nin uluslararası kaynak çeşitliliğine stratejik katkı sağlayacak.

Selman Ortaköy: Faizsiz finansman için kilometre taşı”

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, “Bu işlem, sadece şirketimiz için değil, Türkiye’nin faizsiz finansman piyasaları için de bir kilometre taşı. Uluslararası katılım finans alanındaki ilk aracılık faaliyetimizle hem Türkiye’nin küresel piyasalardaki etkinliğini artırmayı hem de faizsiz finansman modelinin sürdürülebilir büyüme için güçlü bir alternatif olduğunu göstermeyi hedefledik. Şirketimizin birinci kuruluş yıl dönümünde bu başarıya imza atmak bizim için ayrı bir gurur” dedi.

Türkiye-Kuveyt finansal iş birliği güçleniyor

Kuveyt Türk Yatırım’ın aracılık ettiği bu işlem, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacak. Anlaşma, iki ülke arasındaki finansal desteğin devam ettiğini gösterirken, faizsiz sermaye piyasalarının gelişimine de ivme kazandıracak.