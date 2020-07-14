Kuveyt Türk'e 'en etik şirket' ödülü

14 Temmuz 2020

Kuveyt Türk, Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından düzenlenen “ETİKA 2019 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” organizasyonunda altıncı kez ödüle layık görüldü.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen organizasyonda kendi sektörlerinin lideri 24 kurum ödül almaya hak kazanırken, “ETİKA 2019 - Türkiye’nin En Etik Şirketleri" ödül töreninin Eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, Türkiye’de Etik Komitesi olan ve Etikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi bulunan tek finans kuruluşu olduklarını vurguladı. Müşterilerine verdikleri hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerine her koşulda riayet ettiklerini belirten Demir, "Kuveyt Türk olarak 31 yıldır ‘değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışıyla Türkiye’nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için çaba sarf ediyoruz. Katılım finans prensiplerine bağlı, etik değerleri olan, müşteri odaklı bankacılığı ön plana çıkaran bir finans kuruluşuyuz. Temel hizmet ilkelerimizi ve etik değerlerimizi tüm çalışanlarımızla birlikte geliştirmeyi önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ediyoruz.” dedi.

"Altıncı kez ödüle layık görülmek memnuniyet verici"

Türkiye’de Etik Komitesi olan ve Etikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi bulunan tek finans kuruluşu olduklarının altını çizen Aslan Demir, şunları kaydetti:

“Kurumsal yapımızda ‘etik elçilerimiz’ adını verdiğimiz bir organizasyon da yer alıyor. Tüm birimlerimizde ve her şubemizde bulunan etik elçilerimiz, etikle ilgili konularda kurum içi ödüllendirme, bilgilendirme, iletişimi artırma gibi vazifeleri yürütüyor. Etikle ilgili konuları yönettiğimiz Etik Bildirim Sistemi de kurumumuzda önemli bir yere sahiptir. Kuveyt Türk’te yeni göreve başlayacak olan arkadaşlarımıza yönelik etik özelinde bir günlük oryantasyon programı düzenliyoruz. Çalışanlarımız ise oyunsallaştırma yöntemiyle hazırladığımız Etik Bankacılık eğitimini düzenli şekilde alıyor. Etik değerlere uyma kriterlerine göre firmaların değerlendirdiği bir organizasyonda altıncı kez ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Marifet iltifata tabidir. Bankamızı ödüle layık gören EMDER’e teşekkür ederiz. Kuveyt Türk, bundan sonraki süreçte de etik bankacılık konusundaki tutumunu ve sağlam duruşunu sürdürecektir.”