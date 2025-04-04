Kuveyt Türk’ten hissedarlarına 3,4 milyar TL temettü

Katılım finans sektöründe 36 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren Kuveyt Türk, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. Üst yönetim ve hissedarların katıldığı toplantıda, 2024 yılına ait mali sonuçlar değerlendirildi, temettü ödemesi ve sermaye artırımı gibi önemli kararlar alındı.

Toplantı sonucunda, 2024 yılı net kârı olarak kaydedilen 34,7 milyar TL’nin yüzde 10’una denk gelen 3 milyar 465 milyon TL’nin ortaklara nakit temettü olarak dağıtılması kararlaştırıldı. Ayrıca bankanın mevcut 4,95 milyar TL seviyesindeki sermayesinin 8 milyar TL’ye çıkarılması ve bu artışla birlikte ortaklara bedelsiz hisse verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal göstergelerde güçlü büyüme

Genel kurulda sunulan verilere göre Kuveyt Türk, 2024 yılında finansal açıdan önemli bir büyüme kaydetti. Toplam fonlama tabanı yüzde 21,9 artışla 707,5 milyar TL’ye ulaşırken, kullandırılan fon hacmi ise yüzde 29,7 yükselerek 434,7 milyar TL’ye çıktı. Bankanın öz kaynakları 82,2 milyar TL’ye, toplam aktif büyüklüğü ise 852,1 milyar TL’ye ulaştı.

Bu performansla Kuveyt Türk, Türkiye bankacılık sektöründe aktif büyüklük açısından 10. sıradaki konumunu korumayı başardı.