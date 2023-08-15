Kuveyt Türk’ün ilk yarı net kârı 10 milyar TL oldu

Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 32 artışla 397 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 45 artış göstererek 287 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk’ün dış ticaret finansmanı yüzde 50 artışla 44 milyar TL’yi aşarken, ilk altı aydaki dış ticaret işlem hacmi 10 milyar doları geçti.

“Reel ekonomiyi desteklemeye devam ediyoruz”

Kuveyt Türk, yılın ilk yarısındaki net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 artırarak 10 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 35 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 557 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korudu.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 34 yıldır müşterilerimize başarıyla hizmet veriyoruz. Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi destekliyor, ivmesi artan şekilde sürdürülebilir kârlı büyümemize devam ediyoruz.

En önemli stratejik odaklarımızdan biri olan dış ticaretin finansmanında sektör ortalamasının üzerinde performans göstererek yüzde 50 oranında bir büyüme sergiledik. İlk altı ayda 10 milyar USD dış ticaret işlem hacmine ulaşmamızı kıymetli buluyoruz. Yılbaşından bu yana yüzde 60’ın üzerinde büyüyen ihracat finansmanımızla hem ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunuyor hem de yabancı para kaynağımızı etkin biçimde değerlendirerek bilanço risklerimizi azaltıyoruz.

Aktif kalitesi ve likidite açısından ihtiyatlı yaklaşımımızı yeni yılda da sürdürerek bu alanda sektörden olumlu yönde ayrışıyoruz. Temel stratejimizi, müşterilerimizi odağa alarak geliştiriyoruz. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor, süreçlerimizi bu yönde iyileştiriyoruz.

2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz. İşinde uzman, özverili, genç ve dinamik çalışanlarımızın tüm çaba ve çalışmaları başarılarımızın taşıyıcı gücü olup finansal sonuçlarımıza yansımıştır. 2023 yılının geri kalan döneminde de sektörümüz için örnek ve öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.