Kuveytli FTI, Neova'daki hisselerini satıyor
Kuveytli FTI, yüzde 35 hissesine sahip olduğu Türk iştiraki Neova Sigorta'daki paylarını satma kararı aldı.
Kerim ÜLKER
Kuveyt merkezli finans kuruluşu First Takaful Insurance (FTI), Türkiye'deki en önemli operasyonundan çıkıyor. Kuveytli FTI, yüzde 35 hissesine sahip olduğu Türk iştiraki Neova Sigorta'daki paylarını satacağını açıkladı.
Kuveyt Borsası'na açıklama yapan FTI, bu konuda bir ön anlaşma imzaladığını da duyurdu.
2009'da kurulan Neova Sigorta, 15 bölge müdürlüğü, 1.800'ü aşkın acente ve 939 banka şubesi ile çalışıyor.
Şirketin yüzde 65'i Kuveyt Türk Bankası'na, yüzde 35'i ise First Takaful Insurance Company'ye ait.