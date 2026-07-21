Kuzey Boru, DSİ'nin 205,9 milyon TL'lik sulama ihalesinde ilk sıraya yerleşti

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Borsa İstanbul'da işlem gören Kuzey Boru, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kralkızı-Dicle P-4 Pompaj Sulaması Malzeme Temini 3 Kısım" ihalesinde en avantajlı fiyat teklifini vererek birinci sırada yer aldığını duyurdu.

Şirketin KAP bildirimine göre, söz konusu ihalenin KDV hariç bedeli 205 milyon 914 bin 815 TL olarak açıklandı.

Kuzey Boru'nun kazandığı ihale, Kralkızı-Dicle P-4 Pompaj Sulaması Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine yönelik gerçekleştirildi.

Şirket, ihalede en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenirken, ihale sürecine ilişkin nihai işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

KAP'a resmi açıklama yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Kuzey Boru'nun DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalede birinci olduğu belirtilirken, ihale bedelinin KDV hariç 205.914.815 TL olduğu bilgisi paylaşıldı.