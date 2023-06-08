Kuzeyden markasını marketlere taşıyacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Su sektöründe Kuzeyden markası ile 24 saat kesintisiz teslimat garantisi sunan Getir’in su teslimat hizmeti GetirSu, Abant, Damla, Hayat, Pınar, Saka ve Sırma gibi markaları da seçeneklere ekleyerek pazaryeri hizmetini İstanbul’da başlattı. GetirSu, Ankara’da Elmacık, İzmir’de Billur, Bursa’da Korusu, Antalya’da Ceysu gibi yerel markalar da dahil olmak üzere 50 şehirde 81 farklı su markasını pazaryeri hizmeti sayesinde kullanıcılarıyla buluşturuyor.

BPA’sız şeffaf damacana

Gelecek dönemde hizmet verdiği şehirlerde operasyonel ağlarını genişletmeyi amaçlayan marka, mevcut ve yeni markalarla farklı şehirlere de hizmet götürmeyi hedefliyor.

Su dağıtımını 250 araçlık filosuyla gerçekleştiren GetirSu, dağıtımda elektrikli araç kullanmak için pilot uygulamasını da başlattı. GetirSu, kendi markası Kuzeyden’I de benzin istasyonlarından sonra zincir marketlerde de kullanıcıya ulaştırmak istiyor.

GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, bu yıl üçüncü yaşını kutlayan GetirSu sayesinde kullanıcıları, sevdikleri su markalarını haftanın 7 günü, minimum tutar olmaksızın sipariş verebildiğini söyledi. Kal, “Ödemeyi ise, teslimat ücreti olmadan, uygulama üzerinden online olarak yapabiliyor. GetirSu üzerinden verilen siparişlerin teslimatı ise 81 markanın bin 700’ün üzerinde bayisi tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

Getir’in kendi markası Kuzeyden’in BPA’sız şeffaf damacanalarla tüketiciye ulaştırıldığını aktaran Hakan Kal, “Kaynağı Gölcük Ayvazpınar köyünde bulunan Kuzeyden; 7,4 pH değeri ve doğal mineralli yapısıyla hiçbir insan müdahalesi olmadan yeryüzüne çıkıyor. Ambalajlamada plastik kullanımını azaltmak üzere aldığı önlemler sayesinde Kuzeyden sadece bir yılda yaklaşık 50 ton plastik kullanımını engelledi” dedi.

2022 yılında pazar yüzde 4 küçüldü

Türkiye ambalajlı su sektöründe ruhsatlı 300 tesis bulunuyor. Bunların yaklaşık 80 tanesi pet şişe suyu üretiyor. Kurulu gücün 33 milyar ton olduğu pazarın cirosal büyüklüğü 14 milyar tL civarında. Kişi başına tüketimin yıllık 125 ile 150 litre arasında olduğu sektörün hacmi ise 11 milyar litre. Sektörde kapasite kullanımının yüzde 40 olduğunu kaydeden Hakan Kal, 2022’de yüzde 4 küçülme yaşandığını söyledi. Kal, tonaj olarak küçülmenin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Elektrikli araç ile dağıtım

Araç ağı kurulacak Su dağıtımını motosiklet yerine panelvan tipi araçlarla yapan ve filosunda 25 araç bulunan GetiSu, çevreyi koruma misyonuyla filosunu elektrikli araçlara çevirecek. 3 deposunda elektrikli araç denemeleri yapan marka, pilot uygulamayı başlattı. Şirket, elektrikli araçlarla Kuzeyden bayileri için karbon salımının azaltılması hedefleniyor.