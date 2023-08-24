Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları belli oldu! Kaç lot verdi?

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde yatırımcılardan lot başına 20,76 TL'den talep toplayamıştı. şirketin halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak açıklandı. Peki Kuzu Grup GYO KZGYO halka arz sonuçları kaç lot verdi? İşte detayları...

Kuzu Grup GYO (KZGYO) kaç lot verdi?

Kuzu Grup halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara 13-14 lot hisse dağıtımı yapıldığı tahmin ediliyor.

Halka arzda 2.085.666 bireysel yatırımcıya hisse dağıtıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,76 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında ekli tabloda sunulmaktadır.

Kamuya saygıyla duyurulur.