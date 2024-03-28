La Fann, Körfez’de mağaza açmaya hazırlanıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ortam kokuları, parfüm, kolonya, kişisel bakım ve ev kozmetiği koleksiyonlarıyla öne çıkan ve yüzde 100 yerli sermayeli olarak iki kadın girişimci tarafından kurulan La Fann, yurtdışında yeni mağazalar açmaya hazırlanıyor. Marka, Avrupa açılımının yanında Körfez ülkelerinde de kendi mağazasını açma planı yapıyor.

Fas-Casablanca’da finans merkezinin kalbindeki ilk yurtdışı mağazalarını açarak büyük bir heyecan ve gurur yaşadıklarını söyleyen La Fann kurucu ortağı Elif Tekgür Türk, “Bu başarı, bizim için cesaret verici bir adımdı ve yeni ülkelere açılma planlarımızı hızlandırdı. Şu an Rusya ile yakın çalışma içindeyiz ve ‘mağaza içi mağaza’ konseptimizle 20’den fazla noktada varlığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Rusya’daki varlıklarını bir mağaza ile taçlandırarak ve daha da güçlendirmek istediklerini ifade eden Türk, “Bununla birlikte, Avrupa ülkelerine açılmak istiyoruz. Ayrıca, Körfez ülkelerinden yoğun talep alıyoruz ve burada da kendi mağazalarımızı açmayı planlıyoruz” bilgisini verdi. Üretici bir firma olarak katma değerli ürünler üretmeye odaklandıklarını dile getiren Türk, yeni ürünlerin markayı dinamik tuttuğunu söyledi.

Türk, “Son dönemde aromaterapi ve kişisel bakım kategorilerinde yeni ürün geliştirmelerimiz oldu. Özellikle güzel koku ile terapi, bütünsel iyi hissetme halini desteklemek için esansiyel yağlardan oluşan bir ürün koleksiyonu lanse ettik. Aynı zamanda el & vücut losyonu, el kremi gibi kişisel bakım ürünlerine yöneldik. Böylelikle ev kozmetiği, kişisel kozmetik ve kokularla geniş kitlelere hitap ediyoruz” diye konuştu.

Yeni ürünlerle yeni pazarlara

Türkiye’nin kozmetik ürünler grubunda küresel pazarda daha büyük bir pay elde etme potansiyeli bulunduğunu anlatan Elif Tekgür Türk, “Kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarında söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Kokular, ıslak mendil, kişisel bakım ürünleri gibi alanlarda yeniliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

La Fann’ın Türkiye’nin kozmetik sektöründeki yükselişini desteklemeye ve global pazarda rekabetçi kalitesini artırmaya odaklandığını ifade eden Türk, “2024 ve ötesinde sektörün sürdürülebilir büyümesine ve Türkiye’nin dünya çapında tanınan bir kozmetik ihracatçısı olarak konumunu güçlendirmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kozmetikte dış ticaret fazlası veriliyor

Kozmetik ürünlerde küresel pazarda en büyük paya sahip ülkeleri ABD, Çin ve Japonya olarak sıralayan Elif Tekgür Türk, Türkiye’nin geçen yıl 150’den fazla ülkeye kozmetik ürün ihraç ettiğini açıkladı. En fazla paya sabun ve ıslak mendil grubu ürünlerinin sahip olduğunu aktaran Türk, bunların da büyük oranda ABD, Irak ve Rusya’ya ihraç edildiğini bildirdi. Parfüm ihracatının Rusya ve Birleşik Krallık’a yoğunlaştığını ileten Türk, son 10 yıldır kozmetik ürünlerde dış ticaret fazlası verildiğinin belirtti. Türk, “Orta vadede kozmetik sektörünün ihracat hedefi 1,7 milyar dolar. İthalatın ise 0,9 milyar dolar seviyelerinde tutulması amaçlanıyor” dedi.

“Markalar üretim için Türkiye’yi seçiyor”

Türkiye’nin, geniş ürün ihracatı, gelişen kozmetik endüstrisi ile küresel kozmetik pazarında önemli bir varlığa sahip olduğunu söyleyen Elif Tekgür Türk, “Türkiye’de üretim dünya standartları seviyesine gelmiş durumda ve birçok marka üretim için Türkiye’yi tercih ediyor. Bu sebepler ihracat rakamlarına paralel olarak yansıyor. Özellikle kozmetikte değerli ülkelerden biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında, ünlü zincirlerin kapanması, Rusya’dan çekilmesi, ülkemize olan talebin artmasına neden oldu” dedi.

Kozmetikte 1.3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin kozmetik ürünler ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2’lik artışla 1 milyar 282 milyon dolar seviyesinden 1 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Bu kategoride sabun, ıslak mendil ve şampuanlar gibi ürünler yer alıyor. Kozmetik ürünlerinin ithalatı ise 2022’de 805 milyon dolardan yüzde 11’lik azalışla geçen yıl 715 milyon dolara geriledi.