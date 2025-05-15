La Pasta Mamma, İtalyan makarnayı ulaşılır kılacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye makarna üretimin­de ikinci büyük ülke olması­na rağmen, tüketimde ise ki­şi başına 7,6 kilogram yer alı­yor. İtalya’da ise kişi başı 23 kilo yer alıyor. Türkiye’de ma­karna tüketiminin gastrono­mide çok yer almaması ve re­çetelerin az olması tüketimi de sınırlı kılıyor.

Son yıllarda gastronomide yeni arayışla­ra çıkan tüketiciler, farklı ül­kelerin yeme içme sektörüne yöneliyor. Bunlardan biri de dünyada ön plana çıkan İtal­yan makarnası. Bu doğrul­tuda dünyanın en büyük en­tegre yengeç işleme tesisinin kurucusu olan Selçuk Güler, La Pasta Mamma restoran ile İtalyan makarnasını Türki­ye’ye getirdi. Güler, İtalyan şef Davide Boggian’ın geleneksel tarifleriyle hazırlanan makar­nalarda orijinal reçeteler kul­lanıldığını kaydetti.

Artizan makarnada fiyatları yüzde 50 düşürdü

Güler, ilk etapta 40 kişilik kapasitesiyle her ihtiyaca kar­şılık verecek şekilde tasarla­nan restoranlarında açık mut­fağa karşı konumlanan chef’s table’da makarnanın taze ke­silişini izleyebildiğini aktar­dı. Gıda sektöründe dünyanın en büyük entegre yengeç işle­me tesisinin Tunus’ta kurdu­ğuna dikkat çeken Güler, gı­da alanında daha önce Türki­ye’ye soslu mısır çerezini ilk getiren, midye dolmayı zincir mağaza formatına taşıyan ve altın çileği pazara kazandıran olduğunu söyledi. İtalyan ma­karnası ile yeni bir büyüme yolculuğuna çıktıklarını ifade eden Güler, “Temel amacımız, fiyatı yüzünden lüks olarak görülen artizan taze makar­nayı ulaşılabilir kılmak. İtal­yan restoranında kaliteli bir makarna tabağını bin liranın altında yiyemiyorsunuz. Biz bunu 400 ile 500 lira bandına getirdik” dedi.