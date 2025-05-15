La Pasta Mamma, İtalyan makarnayı ulaşılır kılacak
Geleneksel İtalyan tarifleriyle hazırlanan makarnayı daha ulaşır kılmak isteyen La Pasta Mamma, yeni dönemde şubeleşmeyle İtalyan makarnasını yaymayı hedefliyor. İlk şubesini “İyi Malzeme, Gerçek Makarna” mottosuyla Kadıköy Yeldeğirmeni’nde açan marka, Anadolu Yakası’nda bulunan restoranla misafirlerine taze İtalyan makarnası sunuyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye makarna üretiminde ikinci büyük ülke olmasına rağmen, tüketimde ise kişi başına 7,6 kilogram yer alıyor. İtalya’da ise kişi başı 23 kilo yer alıyor. Türkiye’de makarna tüketiminin gastronomide çok yer almaması ve reçetelerin az olması tüketimi de sınırlı kılıyor.
Son yıllarda gastronomide yeni arayışlara çıkan tüketiciler, farklı ülkelerin yeme içme sektörüne yöneliyor. Bunlardan biri de dünyada ön plana çıkan İtalyan makarnası. Bu doğrultuda dünyanın en büyük entegre yengeç işleme tesisinin kurucusu olan Selçuk Güler, La Pasta Mamma restoran ile İtalyan makarnasını Türkiye’ye getirdi. Güler, İtalyan şef Davide Boggian’ın geleneksel tarifleriyle hazırlanan makarnalarda orijinal reçeteler kullanıldığını kaydetti.
Artizan makarnada fiyatları yüzde 50 düşürdü
Güler, ilk etapta 40 kişilik kapasitesiyle her ihtiyaca karşılık verecek şekilde tasarlanan restoranlarında açık mutfağa karşı konumlanan chef’s table’da makarnanın taze kesilişini izleyebildiğini aktardı. Gıda sektöründe dünyanın en büyük entegre yengeç işleme tesisinin Tunus’ta kurduğuna dikkat çeken Güler, gıda alanında daha önce Türkiye’ye soslu mısır çerezini ilk getiren, midye dolmayı zincir mağaza formatına taşıyan ve altın çileği pazara kazandıran olduğunu söyledi. İtalyan makarnası ile yeni bir büyüme yolculuğuna çıktıklarını ifade eden Güler, “Temel amacımız, fiyatı yüzünden lüks olarak görülen artizan taze makarnayı ulaşılabilir kılmak. İtalyan restoranında kaliteli bir makarna tabağını bin liranın altında yiyemiyorsunuz. Biz bunu 400 ile 500 lira bandına getirdik” dedi.