Labrys, hizmet verdiği ülke sayısını 15'e çıkarmayı hedefliyor

Pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında sunduğu bütünleşik çözümlerle faaliyetlerine devam eden Labrys, hizmet sunduğu ülke sayısını artırmayı planlıyor.

Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Rusya’da operasyonlarını sürdüren Labrys, halihazırda 13 ülkede, 15’i aşkın sektörde 50’nin üzerinde projeye imza attı. Danışmanlık, teknoloji seçimi, teknoloji uyarlaması ve entegrasyonlar ile stratejik servisler olmak üzere dört ana başlık altında çözüm sunan Labrys, bu yıl içinde ulaştığı ülke sayısını 15’e çıkarmayı hedefliyor.

Geçen yıl kadrosunu yüzde 50 artıran ve yılı büyüme ile tamamlayan şirket, bu yıl söz konusu başarı ivmesini koruyarak İK profilini çokuluslu hale getirmeyi ve yüzde 25 oranında büyüme gerçekleştirmeyi planlıyor.

"Üç yılda 6 kat büyüdük"

Şirketin çalışmaları ve gelişimi hakkında bilgi veren Labrys Kurucu Ortağı Hakan Akkaya, “Şirketimizin kuruluş noktasında hedefi müşteri lokasyonlarında kurulan iş uygulamaları için danışmanlık yapmaktı. Teknoloji dünyasının geçirdiği hızlı değişim ve iş ortaklığı yaptığı teknoloji firmalarının stratejilerindeki değişiklikleri zamanında görüp değerlendiren şirketimiz, çalışma metodolojisini pivot ederek çok kısa bir süre içerisinde bulut altyapısı üzerinde çalışan müşteri deneyimi teknolojileri ile ilgili hizmetler verebilmek için yetkinlik geliştirmeye başladı. 2016 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen ve bölgede de ilk olan projelerle başlayan bu süreç, 2017 yılından itibaren ivme kazanarak Türkiye sınırlarını aştı. Bu paralelde 3 yıllık bir sürede 6 kat büyümeyi gerçekleştirerek, ciddi bir başarı hikayesi yarattık.” şeklinde konuştu.

"Taleplere çok hızlı yanıt verebildik"

Pandemi döneminde birçok kurumun çok önemli değişimleri kısa sürede gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirten Akkaya, yapılan çeşitli araştırmalara göre yaklaşık 8-10 yıl sürecek bir dönüşümü 2-4 ayda gerçekleştiğine dikkat çekti. Bunun şirketler açısından önemli bir adaptasyon sorunu getirdiğini belirten Akkaya, "Labrys’in kurguladığı tüm hizmet yapısı ise pandemi öncesinde bile bu yapıları ayağa kaldırmak ve pazarlama tarafındaki dijital dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmek amacıyla kurgulanmıştı. O nedenle müşterilerimizin taleplerine çok hızlı yanıt verebildik. Bu süreçte yeni denetim ürünümüz “CX & Digital Marketing Audit”i sunduk. Bu ürünle müşterilerimizin bu yeni dünyaya hazır olup olmadıklarını 7 ayrı başlık ve 65’in üzerinde soruyla denetleyip açıklıkları belirliyoruz. Daha sonra ise bu açıklıkları gidermek için neler yapılabileceği konusunda birlikte yol haritaları çıkartabiliyoruz.” dedi.

Labrys Yönetici Ortağı Sinan Günal ise, “Labrys olarak, özellikle, içlerinden geldiğimiz müşteri deneyimi ve pazarlama alanlarında çalışan ekiplerin sıkıntılarını bilerek, yine içinden geldiğimiz teknoloji çözümlerinin hangi stratejilerle en etkin şekilde çalışır duruma getirileceğini belirliyor ve hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



