Laseral, kalıp onarımında son teknolojiyle yerli çözüm sunuyor

05 Şubat 2019

Ürettikleri açık tip ayarlanabilir kollu (ATAK) mobil fiber lazer kaynak sistemiyle kalıpçılık sektöründeki firmalara yerli çözüm sunduklarını belirten Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri Genel Müdürü Birhan Ufku Güzel, bu ürünleriyle firmaların kalıp onarımında ithal sistemlerin yüksek yatırım maliyetlerinden kurtulacağını ifade etti. Yerli üretim ATAK mobil fiber lazer kaynak sisteminin kalıp onarımında yüksek verimlilik sağlamak için özel olarak tasarlandığını söyleyen Güzel, “Fiber lazer teknolojisi sayesinde servis ve işletme maliyetleri çok düşük oldu. Dar ısıdan etkilenen bölgeye sahip, yüksek hızlı ve hassas bir şekilde kaynak yapmaya ihtiyaç duyulduğunda ideal bir seçim olacak” dedi.

Kalıp sektörünün, üretim süreçlerine en fazla katkı sunan sektörler arasında yer aldığını bildiren Birhan Ufku Güzel, hatalı işleme maruz kalan veya üretim esnasında hasar gören kalıpların onarımının önem taşıdığını vurguladı. Özellikle lazer kaynak teknolojilerinin, kalıp bakım ve onarımı için bir gereklilik olduğunu ifade eden Güzel, “Şekillendirme, delme, kesme veya metal döküm kalıpları, kullanım sırasında zorlamalar altında kalır. Elde edilecek ürünlerin boyutlarında da kalıptaki zorlanmalardan meydana gelebilecek aşınma veya hasarlardan dolayı değişiklikler olur. Bunların yaşanmaması ve hatanın en aza indirilmesi için lazer kaynak teknolojileri kullanılmalı” dedi.

“Lazer kaynağıyla orijinal kalıbın kalitesi yakalanacak”

Geleneksel onarım metodlarının; kalıbın şeklini, metalin kimyasal özelliğini ve sertliğini bozduğunun altını çizen Birhan Ufk u Güzel, bozulan her kalıbın yeni bir maliyet, artan maliyetin de firma kârlılığını etkileyen bir faktör olduğunu söyledi. Firmaların bu çerçevede maliyetlerini azaltacak lazer dolgu kaynağı makinesini kullanmalarını öneren Güzel, lazer kaynağı sayesinde ön ısıtma-soğutma işlemleri yapılmadan, orijinal kalıbın kalitesi yakalanacak şekilde onarım yapılabildiğini dile getirdi.

Öte yandan lazer dolgu kaynağı sırasında, tel dolgu malzemesi ve hasar görmüş temel malzeme, lazer ışınlarıyla eritilidiğini ve metalürjik olarak bağlandığını ileten Birhan Ufku Güzel, “Tel ile lazer dolgu kaynağı, onarımların yapılmasına, aşınma direncinin iyileştirilmesine, küçük tasarım değişikliklerinin yapılmasına ve imalat hatalarının düzeltilmesini sağlar” dedi. Lazer teknolojisi ile elde edilecek kalite ve esnekliğin, firmaların rekabet gücünü artıracağına da dikkat çeken Güzel, şunları kaydetti: “Lazer ışını manuel beslenen dolgu teli ile iş parçası arasında kesin ve yüksek mukavemetli bir bağlantı sağlıyor. Düşük ısı girişi, hızlı ısıtma ve soğutma ve lazer parametre kontrolü ile lazer ışını enerjisinin kesin kontrolü, iş parçasının termal yükünü en aza indiriyor.”

Firmalarının, yerli üretim mobil fiber lazer kaynak sistemini geliştirdiğini ileten Birhan Ufku Güzel, sistemi pazarda yaygınlaştırarak, bu teknolojiye ulaşımı kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Firmaların, bu alandaki son teknolojilerden yararlanması amacıyla yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Güzel, gelişmiş ülkeler ile global pazardaki rekabette Türkiye sanayisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti. Orta-yüksek teknoloji grubundaki yerli üretim makinelerin ihracatının ülkenin cari açığının azaltılmasında etkili olduğunu söyleyen Güzel, ülkeye döviz girdisi sağlanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti. Güzel, yüzde 20 seviyesinde olan mevcut ihracatlarını, 2019 içinde Almanya’da katılımını planladıkları kalıp fuarı ve diğer uluslararası fuarlarla üç yıl içinde yüzde 50’nin üzeri seviyelere çekmeyi hedeflediklerini belirtti.