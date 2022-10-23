Lavanta tarımı ‘Dijital Lavandist Okulu’ ile yaygınlaştırılacak

Lavanta tarımı girişimcisi ve Lavandist markasının kurucusu Osman Tugay ile Beze Group, lavanta tarımının yaygınlaştırılması için ortak projeye hazırlanıyor. ‘Herkes için lavanta, herkes için Lavandist’ sloganıyla yola çıkan Lavandist markanın sahibi Osman Tugay, lavanta tarımı ile ilgili deneyimlerini ileride Beze Group ile kurulması planlanan ‘Dijital Lavandist Okulu’nda paylaşacak.

Lavandiİstanbul’un Silivri ilçesi Kurfallı köyünde yer alan çiftliğinin 13 dönümlük arazisinde yüksek yağ kalitesine sahip lavanta türleri yetiştiren Osman Tugay, distilasyon (damıtma) tesisinde de hem kendi yağlarını çıkardıklarını hem de üreticilere hizmet verdiklerini belirterek, “Avrupa farmakopesine uygun yağımızdan dermatolojik testlerden geçmiş kozmetik ürünlerimiz var. Ürünlerimiz ‘Lavandist’ markası ile online olarak satışa sunuyoruz.” dedi.

İşin başında lavanta tarımı yapmak ve lavanta hakkında bilgi sahibi olmak için yerli ve yabancı pek çok kaynağa ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Tugay, “Zaman zaman zorlandığım ve vakit kaybettiğim pek çok durumla da karşılaştım. Bu yüzden amacım kurmayı planladığımız ‘Dijital Lavandist Okulu’nda isteyen herkesin bilgilenmesi, böylece üretime katkıda bulunması ve elbette projesinin karşılığını alması.” şeklinde konuştu.

Beze Group iş birliğinde yürütecekleri ‘Dijital LavandistOkulu’ projesi ile tıbbi ve aromatik bitkiler üreten diğer tarım firmalarına da örnek teşkil edeceklerine inandıklarını kaydeden Tugay, “Dijitalleşme dünyada ister istemez bir sosyal yapı oluşturuyor. Bu sosyal yapı dijital adımların eko sistemleri güçlendirmesi için hem bir baskı unsuru hem de bizler için yeni iş birliklerinin kapılarını aralıyor. Bu bağlamda, lavanta tarımı herkes için yapılan ve herkesin de kolaylıkla yapacağı bir noktaya evrilmeli. O yüzden sloganımız ‘Herkes için lavanta herkes için Lavandist.” ifadelerini kullandı.

Birçok ülkede Dijital Dönüşüm Bakanlıklarının kurulduğunu, şirketlerin de artık Chief DigitalOfficer pozisyonları açtıklarına dikkat çeken Tugay, “Biz de elimizi taşın altına Beze Group’la birlikte koyup, lavantada yeni ufuklar açacağız. Gençlerin online üzerinden bilgilenerek lavanta konusunda Türkiye’yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına güveniyorum. Yeter ki gençlere fırsat sunalım, yeter ki önlerini açalım.” diye konuştu.