LC Waikiki, 1000'inci mağazasını Kiev'de açtı

16 Şubat 2020

Leyla İLHAN

LC Waikiki, 1000'inci mağazasını Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açtı. Geçen yıldan bu yana yurt dışında büyümeye ağırlık veren şirket 2020’de ise 10 ila 15 milyon dolarlık yatırımla 15’i yurt içinde olmak üzere toplamda 130 yeni mağaza açarak yılı 1125 mağaza sayısı ile kapatmayı hedefliyor.

Yeni mağazalarla birlikte çalışan sayısını 53 bine çıkaracak olan şirket, 2023’de ise Avrupa’nın en büyük 3. markası olmayı hedefliyor. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2001 yılında aldıkları kararla bayilik sistemini bırakarak kendi mağazalarını açma kararı aldıklarını söyledi. O dönemde açılan AVM’lerin de kendilerine hızlı şekilde mağaza açma imkanı sağladığını aktaran Küçük, “2009’a kadar Türkiye'de faaliyet gösterdik. Türkiye'de metrekare ve müşteri memnuniyeti, koleksiyon hazırlama ve zamanında indirim ile yabancı markalarla rekabet eder hale gelince Romanya ile yurt dışında markalaşmamızı başlattık” dedi.

“Yurt dışında Bambu ağacı gibi büyüdük”



Yurt dışındaki büyümelerini Bambu ağacına benzeten Küçük, “Bambu ağacı tohumu toprağa ekildikten sonra her yıl bakımı yapılır. Ancak 5 yıl sonra filizlenerek toprağın üstüne çıkar. Fakat tohum toprağın üstüne çıktıktan sonra 40 ila 50 günde 35- 40 metre büyür. Bizde yurt dışına çıkmadan önce bambu ağacı gibi yurt içinde uzun yıllar hazırlık yaptık. O nedenle yurt dışında hızlıca büyüme imkanı yakaladık. Yani arkada ciddi bir emek birikimi ile bu günlere geldik” dedi. Hali hazırda Türkiye’de 78 şehirde 481 mağaza, yurt dışında 46 ülkede, 229 şehirde, 519 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Küçük, “2019 yılında 15 yurt içi, 95 yur tdışı mağaza olmak üzere toplam 110 yeni mağaza açarak mağaza alanımızı 1 milyon 700 bin metrekareye yani 240 futbol sahasına çıkardık. Bu yıl ise yurt dışında 115 mağaza açacağız. Böylece 2020’de ciromuzun yarısını yurt dışından sağlayacağız” diye konuştu. 2023 yılında 500’ü yurt içinde, 1000 adeti ise yurt dışında olmak üzere 1500 mağaza rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yıllık cirolarını da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Küçük, “Böylece Avrupa’nın en başarılı 3 markasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



1 milyon kişinin hayatına dokunuyor



Halihazırda ise 3 kıtada 47 ülkede 307 farklı şehirde 1000 mağaza ile yer aldıklarını anlatan Küçük, 2020’de 1 yeni kıta, 9 yeni ülkeye gireceklerini aktardı. Küçük, “Amerika kıtasını ekleyerek faaliyet gösterdiğimiz kıta sayısını 4’e çıkaracağız. 2020’de Güney Amerika’da Paru’da mağazamızı açarak dört kıtada faaliyete geçmiş olacağız. Afrika’da Fildişi Sahilleri, Gana, Zambiya, Angola, Senegal’in yanı sıra Avrupa’da Macaristan, Türk Cumhuriyetleri’nde Türkmenistan ve Moğolistan’da bu yıl gireceğimiz yeni ülkeler olacak. Böylece 56 ülkede 1125 mağazaya ulaşmış olacağız” bilgisini verdi. LC Waikiki’nin 2019’da yüzde 30 büyüyerek cirosunu 21,2 milyar TL’ye çıkardığını belirten Küçük, 2020’de ise milyar TL ciro ve yüzde 32 büyüme hedeflediklerini söyledi. Küçük, bu satışın 1.4 milyar liralık kısmını e-ticaretten beklediklerini kaydetti. İhracatta ise 1 milyar dolar eşiğini geçmiş olacaklarını aktaran Küçük, bu yıl 5 bin 300 kişiye istihdam sağlayarak toplam 53 bin kişilik bir istihdama ulaşmış olacaklarını söyledi. Markaları için Batman, Urfa Erzurum Tunceli, Adıyaman’da üretim yaptıklarını kaydeden Küçük, Hakkari’de de bir atölye açma hedefleri olduğunu kaydetti. Vahap Küçük, tedarikçilerle ve aileleriyle birlikte 1 milyon kişinin hayatına dokunduklarını söyledi.



Dakikada 2 bin 302 ürün satıyor



2019’da yaklaşık 514 milyon adet ürün satan LC Waikiki, yurt içinde dakikada 1.539 ürün, yurt dışında, dakikada 730, e-ticarette ise dakikada 33 ürün satıyor. Toplamda ise dakikada 2.302 ürün satıyor. 2019 yılında 10 milyon yurt içi, 5 milyonu yurt dışında olmak üzere haftada 15 ziyaretçi çekti. Mağazalara gelen her 4 kişiden 1’i alışveriş yapıyor.



Türkiye’de yabancıya 250 milyon dolarlık satış yaptı



2019’da Türkiye’de yabancı müşterilere 250 milyon dolarlık satış yaptıklarını söyleyen Vahap Küçük, “Yabancıya satışımız ağırlıkla sur içi ve Akdeniz sahilinde yapılıyor. Ayrıca Trabzon Ordu, Iğdır ve Edirne’de yabancıya satış yaptığımız iller oldu” dedi.



Coronovirüsü mağazaları olumsuz etkileyebilir



Coronavirüsü etkisiyle Avrupalıların Türk üretim firmalarının kapılarını çaldığına dair duyumlar aldıklarını aktaran Vahap Küçük, “Biz şirket olarak alımlarımızın yüzde 95’ini Türkiye'den yapıyoruz. Eğer Coronavirüsü’nün etkisi uzun sürerse ve batı üretimini Türkiye’ye kaydırırsa bizim mağazalar için ürün bulmada sıkıntı olabilir. Yaz için koleksiyonlar hazırlandığı için sıkıntı olmaz. Eğer devam ederse kışı etkiler” dedi.