LC Waikiki, 100'üncü LCW Dream mağazasını Kenya’da açtı

Türk giyim markası LC Waikiki, iç giyim kategorisinde LCW Dream markasıyla mağaza yatırımlarına devam ediyor. İlk tekil mağazasını 2019’da açan LC Waikiki, ciro ve satışlarındaki büyümeyi sürdürerek 100’üncü mağazayı Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Two Rivers Mall’da açtı.

LCW Dream; Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Fas, Sırbistan, Kenya gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olduğu Yunanistan ve Ürdün gibi ülkeler dahil olmak üzere 16 farklı ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.

“2021’de satış adedi ve ciroda yüzde 100’den fazla büyüdük”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, “Kısa süre içerisinde büyüyerek 100’üncü tabelamızı Kenya’da astık. LCW Dream mağazalarımızda ortalama 500 çeşitlik ürün seçeneği sunuyoruz. Pandeminin de etkisiyle bu kategoride 2021’de satış adedi ve ciro olarak yüzde 100’den fazla büyüdük. Önümüzdeki yıllarda, hem müşteriyle ilişkimizin kuvvetli olduğu derinleştiğimiz pazarlarda, hem de fırsat gördüğümüz iç giyim kategorisinin büyük olduğu ülkelerde bu alana yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.