LC Waikiki 2. el ürün satışını test etti

İSTANBUL (DÜNYA)

Geçen yıl Güney Amerika kıtasıyla beraber, toplamda 4 kıtada ve 53 ülkede bin 200'den fazla mağazaya ulaşan ve haftalık 12.8 milyon ziyaretçi ağırlayan Türk hazır giyim devi LC Waikiki, pazaryeri platformuna çevirdiği online satış platformunda ikinci el ürün satış başladı.

Salgın döneminde daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik kapsamında başlatıldığı belirtilen uygulama kapsamında 140’a yakın ürün 18 TL ile 226 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuldu.



2021 itibari ile pazaryerlerinden çekilen ve yalnızca kendi online sitesi üzerinden satış yapan LC Waikiki, ilerleyen saatlerde ise uygulamanın bir test çalışması olduğunu belirterek ürünleri siteden kaldırdı.



Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.



LCW Toys ile oyuncağa da mağaza açtı



Öte yandan marka farklı alanlarda mağazalaşma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce LCW Home ile ev tekstili ve LCW Dream ile iç giyim alanında mağazalaşma çalışmalarına imza atan şirket şimdi de oyuncak mağazası için pilot çalışmalara başladı. LCW Toys adı verilen mağazaların 3’üncüsü Bursa Suryapı Marka AVM’de açıldı. Daha öncede mağazalarında oyuncak satışı gerçekleştiren marka, söz konusu uygulama ile oyuncağı farklı bir mağaza konsepti ile ilk kez tüketicilerle buluşturmuş oldu.