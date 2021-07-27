LC Waikiki, Güney Amerika pazarına giriş yaptı

Türk perakende markası LC Waikiki, yurt dışı yatırımlarına devam ediyor. 2023 yılına kadar global pazarlarda daha da güçlenmek için yatırımlarını sürdüren LC Waikiki, Güney Amerika pazarına girdi.

LC Waikiki, Ekvador’un başkenti Kito ve Peru’nun başkenti Lima’da aynı hafta açtığı iki mağazayla birlikte 4 kıtada, 51 ülkede, 327 farklı şehirde 1110 mağazaya ulaştı. Faaliyette olduğu ülkelerin 20’sinde pazar lideri olan LC Waikiki, 2021 yılının sonuna kadar bulunduğu ülke sayısını 55’e yükseltmeyi hedefliyor.



Konuya ilişkin açıklamaya yapan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “LC Waikiki olarak ülkemiz için çalışıyoruz. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa’nın ilk 3 moda perakende markasından biri olmak. Bu topraklardan bir dünya markası çıkarmak için kararlı adımlarla ilerliyoruz. Pandemi koşullarına rağmen yurt dışı yatırımlarımıza ara vermedik ve yeni ülkelere girmeyi sürdürüyoruz. Bu yıl Güney Amerika’nın yanı sıra Afrika yatırımlarımız da devam edecek.” dedi.