LC Waikiki, hızlı kasa uygulamasını hayata geçirdi

Türk giyim markası LC Waikiki, mağazaların yanı sıra teknoloji yatırımlarına da devam ediyor. Şirket, teknoloji yatırımları kapsamında hızlı kasa uygulamasını Özdilek Park LC Waikiki mağazasında hayata geçirdi. Uygulama sayesinde LC Waikiki müşterileri, kasa sırası beklemeden ödeme süreçlerini kendileri yapabiliyor.

Yabancı müşteriler için İngilizce, Rusça ve Arapça gibi çoklu dil desteği de sunulan uygulamanın hayata geçirildiği ilk ayda, hızlı kasaların kullanım oranı yüzde 30'a ulaştı.

Türkiye'de bir ilke imza atarak hızlı kasa ve RFID teknolojisini (radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma yöntemi) bir arada kullanan LC Waikiki, projeyi uygun lokasyonlarda yaygınlaştırmayı planlıyor.