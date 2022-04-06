LC Waikiki, KANZ’ın tekstil üretim lisansını aldı

LC Waikiki, 1949 yılından bu yana çocuk araç gereçleri konusunda uzmanlaşan KANZ ile işbirliği yaptı.

KANZ’ın Türkiye’de tekstil ürünleri üretme lisansını alan LC Waikiki, özel renk paletleri ve minimal baskılarıyla öne çıkan özel koleksiyon, seçili mağazalarda ve LC Waikiki’nin online satış kanalında yerini alıyor.

LC Waikiki’den yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda üretilen ve sadece LC Waikiki’de yer alan KANZ özel koleksiyonunda, bebek sağlığı ve güvenli ön planda tutularak hazırlanan tasarımlar ile fonksiyonellik, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuluyor.