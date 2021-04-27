LC Waikiki, kendi pazaryerini kuruyor

Yurt içinde 500, yurt dışında 550 mağazasıyla faaliyet gösteren, pandemi döneminde ise e-ticarette atağa kalkan hazır giyim devi LC Waikiki, online ticaretin kurallarını değiştirdi. Bu alanda önemli kararlar alan şirket, artık ürünlerini hiçbir e-ticaret sitesi ve pazaryerine vermeme kararı aldı. Şirket, ürünlerini sadece kendi sitesi www.lcwaikiki.com üzerinden satacak. Böylece aracıyı ortadan kaldıracak. Daha önce pazara sunmadıkları Southblue, X-Side gibi markaları da devreye alarak, kendi sitelerinde satmaya başlayacak olan şirket, lcwaikiki. com’u bir pazaryeri olarak konumlandıracak. Buradaki amaç, sürdürülebilir ticareti geliştirip, rekabette avantaj sağlamak olacak. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’le 2021 global ciro hedefi 36 milyar TL olan bu dev markanın, pandemiyi nasıl geçirdiğini ve gelecek hedefl erini konuştuk…

‘Önce tüketiciyi inceledik’

Vahap Küçük’le sohbetimize, pandemideki işleriyle başladık. Dünyanın öngöremediği ve ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde LC Waikiki nasıl bir yol izledi? Küçük, işe yurtdışında COVID- 19’u bizden önce deneyimleyen ülkelerdeki tüketici davranışlarını inceleyerek başladıklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Eskiden Türkiye’de bir sıkıntı olduğunda, yurtdışında işlerimizi yürütüyorduk, ama bu kez global bir problemle karşılaştık. İlk etapta tüketici davranışını anlamaya çalıştık. Tüketiciler, önce panikle fren yaptı, sonra e-ticarete yöneldi. Daha sonra sweatshirt, eşofman, pijama gibi rahat kıyafetler tercih edilmeye başlandı. Biz de bu tarafa ağırlık verdik. E-ticaretin üzerine gittik. Altyapı, lojistik, kargo işlerine yatırımlar yaptık.”

‘Krize güçlü nakitle girdik’



Küçük, pandemiye girerken finansal ayaklarının oldukça güçlü olduğunu, dolayısıyla yurtiçinde yüzde 40, yurtdışında ise yüzde 35 oranındaki ciro kayıplarını bu nedenle atlatabildiklerini söyledi. Küçük, şunları anlattı: “Böyle dönemlerde en önemlisi nakit yönetimidir. Ciromuz yüzde 40 düştü ama üretim maliyetimiz düşmedi. Bunu da döndürebilmek için sermaye gerekiyor. Çok şükür, krize girdiğimizde nakit gücümüz iyiydi. Onu iyi değerlendirdi firma, kimseyi mağdur etmedi, ödemeleri zamanında yaptı, yatırımlarına devam etti. LC Waikiki genelde tedbirli davranan bir firmadır.”

Aracıyı ortadan kaldırdı

Şirket, pandemide yatırımlarda hız kesmedi. Hem yurtdışı hem de Türkiye’de mağaza yatırımları sürüyor. Daha çok yer değiştirme ve mağaza büyütme fırsatlarını takip ettiklerini belirten Vahap Küçük, “Alt markalarımız LCW Home ve LCW Dream’de yeni mağazalar açıyoruz. Öte yandan X-Side ve Southblue gibi markalarımızı buzdolabına kaldırmıştık, şimdi onları da çıkarıyoruz. X-Side gençlere hitap eden bir marka. Southblue da üst segment bir markamız. Onu da mağazalarımızda satacağız” dedi.

LC Waikiki’nin yeni markaları devreye almasında, pandemide hızlı büyüyen alan olan e-ticarette, daha da güçlenme hedefi var. Gelin, o alanda planlar ne, ona bakalım… Küçük, lcwaikiki.com’un bir pazaryeri olarak faaliyet göstereceğini, bunun için de tek çatı altında birçok markalarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Küçük, şöyle devam etti: “Dream, Step, X-Side, Vision… Bunlar bizim alt markalarımız. Marketplace olarak yatırım yapacağız. Bunların hepsini içine topladığımız takdirde birçok kesime hitap edeceğiz. Kendi içimizde pazaryeri oluyoruz. Biz internetteki 2023 ciro hedefini 2020’de yakaladık. 2021 sonunda 3 kat büyümüş olacağız pandemi öncesine göre. Ayrıca bu alanda önemli bir karar verdik. Ürünlerimizi sadece kendi sitemizde satmaya başladık. Başka internet sitelerine ürün vermeyi bıraktık Trendyol, Hepsiburada gibi… LC Waikiki sadece lcwakiki.com’da satılacak. Aracıyı devre dışı bıraktık.”

‘Kâr elde edemiyorduk’

İnternet sitelerine ürün verdiklerinde operasyonun karsız olduğunu açıklayan Vahap Küçük, “Aradaki aracıları kaldırıp, daha rekabetçi fiyat sunabilmek için bu yolu seçtik. Ürünler karsız satılıyordu. Sürdürülebilir ticaret için böyle bir karar aldık. Yıl sonunda bütün markalarımız devreye girer” dedi.

LC Waikiki’nin bu yıl yurtdışındaki mağaza açma hedefi 100. Yurtiçinde de alt markalara ait 30 yeni mağaza, 15 de LC Waikiki mağazası devreye girecek. Fiziki mağazalarını her hafta 12 milyon kişinin ziyaret ettiğini, online’da ise var olan 2 milyonluk üye sayısını 5-6 milyona çıkarmayı hedefl ediklerini belirten Küçük, “İnternetin büyüme katsayısı fiziki mağazalara göre daha yüksek” diye konuştu.

Toplam ciro hedefi 36 milyar TL

Bir iş adamı olarak pandemi nedeniyle karamsarlığa düşüp düşmediğini soruyoruz Vahap Küçük’e; “Karamsarlığa düşmedim ama her şeyi de toz pembe görmedim elbette” diyor. Küçük, şirketin cirosu ve hedefl eriyle ilgili de şu bilgileri veriyor: “2019 global ciromuz 20.559 milyar TL idi. Rakam 2020’de 16.615 milyar TL oldu. Bu yılki toplam ciro hedefimiz, Türkiye, e-ticaret, yurtdışı ve toptan satış hepsi dahil 35.978 milyar TL. Sadece internet özelindeki bu yılki ciro hedefimiz ise 2.718 milyar TL.” LC Waikiki, bu yıl mağaza yatırımlarının yanı sıra, lojistiğe de yatırım yapacak. Küçük, “Aksaray’a büyük bir lojistik merkez kuruyoruz.” dedi.