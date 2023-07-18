LC Waikiki, Panama mağazasıyla 59'uncu ülkesine girdi

Güney Amerika bölgesine giren ilk Türk markası LC Waikiki, Orta Amerika’da açtığı mağazayla bölgede genişlemeye devam ediyor.

Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, 4 kıtada, 59 ülkede, 372 şehirde 1300'den fazla mağazasıyla faaliyet gösterdiği 23 ülkede pazar lideri konumunda.

Şimdi de ülke listesini genişleterek Latin Amerika bölgesinde üçüncü, Orta Amerika'da ise ilk ülkesi olacak Panama'yla 59'uncu ülkeye giriş yapıyor.

Başkentin önde gelen alışveriş bölgesi Metromall’un kalbinde yer alan mağaza 1190 m²lik oldukça geniş bir alana sahip.

Gelecek aylarda ülkede bir mağaza daha açmayı planlayan LC Waikiki, bölgedeki varlığını daha da güçlendirecek.

Ekvador ve Peru'nun da aralarında bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren LC Waikiki bu yıl içinde bölgede toplamda 9 yeni mağaza açacak.